ГИБДД устанавливает обстоятельства произошедшего
В центре Челябинска у ЖК «Манхеттен» 23 января произошло столкновение четырех автомобилей. В больницу доставили пассажиров Mercedes и Lada, сообщили URA.RU в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
«По предварительным данным, произошло столкновение четырех автомобилей. В результате водитель и пассажиры автомобиля Mercedes, а также два пассажира автомобиля Lada Granta доставлены в медучреждение для осмотра», — сообщили в Госавтоинспекции.
В ДТП столкнулись ВАЗ-2114, Mercedes, Suzuki и Lada Granta. Авария произошла на улице Труда, вблизи дома №174.
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