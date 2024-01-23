В центре Челябинска произошло массовое ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария на Московском тракте. Свердловская область, дтп, происшествие, авария, гибдд, дпс, фмба россии, скорая помошь
ГИБДД устанавливает обстоятельства произошедшего Фото:

В центре Челябинска у ЖК «Манхеттен» 23 января произошло столкновение четырех автомобилей. В больницу доставили пассажиров Mercedes и Lada, сообщили URA.RU в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

«По предварительным данным, произошло столкновение четырех автомобилей. В результате водитель и пассажиры автомобиля Mercedes, а также два пассажира автомобиля Lada Granta доставлены в медучреждение для осмотра», — сообщили в Госавтоинспекции.

В ДТП столкнулись ВАЗ-2114, Mercedes, Suzuki и Lada Granta. Авария произошла на улице Труда, вблизи дома №174.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Челябинска у ЖК «Манхеттен» 23 января произошло столкновение четырех автомобилей. В больницу доставили пассажиров Mercedes и Lada, сообщили URA.RU в пресс-службе городского отдела ГИБДД. «По предварительным данным, произошло столкновение четырех автомобилей. В результате водитель и пассажиры автомобиля Mercedes, а также два пассажира автомобиля Lada Granta доставлены в медучреждение для осмотра», — сообщили в Госавтоинспекции. В ДТП столкнулись ВАЗ-2114, Mercedes, Suzuki и Lada Granta. Авария произошла на улице Труда, вблизи дома №174.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...