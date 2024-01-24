В челябинском районе остановили маршрутку с пьяным водителем. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, зима, рейд, проверка, маршрутка, инспектор дпс
При проверке документов сотрудники ДПС выявили у водителя признаки опьянения Фото:

В Красноармейском районе Челябинской области 24 января сотрудники ДПС остановили маршрутку №485 с водителем в состоянии алкогольного опьянения. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, в салоне он перевозил 12 пассажиров.

«На территории Красноармейского района был остановлен автобус, водитель которого был в состоянии опьянения. Процедура освидетельствования показала содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе в количестве 0,192 миллиграмм на литр. Маршрутка следовала из Березово в Ханжино и перевозила 12 пассажиров», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на водителя 1964 года рождения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. В отношении юридического лица, осуществляющего перевозки, будут приняты меры административного воздействия.

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В Красноармейском районе Челябинской области 24 января сотрудники ДПС остановили маршрутку №485 с водителем в состоянии алкогольного опьянения. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, в салоне он перевозил 12 пассажиров. «На территории Красноармейского района был остановлен автобус, водитель которого был в состоянии опьянения. Процедура освидетельствования показала содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе в количестве 0,192 миллиграмм на литр. Маршрутка следовала из Березово в Ханжино и перевозила 12 пассажиров», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что на водителя 1964 года рождения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. В отношении юридического лица, осуществляющего перевозки, будут приняты меры административного воздействия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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