Азербайджан заявил о прекращении сотрудничества с ПАСЕ

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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, чиновники, обсуждение, правительство, дума, переговоры, решение, заксобрание, дискуссия, депутаты
ПАСЕ собирается официально отказать делегации Азербайджана в признании ее полномочий Фото:

Азербайджанская делегация заявила, что не будет больше сотрудничать с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). А также страна покидает сессию до дальнейших уведомлений. Об этом говорится в заявлении парламентской делегации Азербайджана в ПАСЕ, размещенном на сайте агентства Azertac.

«Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое сотрудничество», — передает агентство заявление делегации страны. Отмечается, что также Азербайджан не будет присутствовать на сессии до дальнейшего уведомления.

Кроме того, в заявлении указано, что Парламентская ассамблея Совета Европы собирается на официальном уровне отказать делегации Азербайджана в признании ее полномочий. В ПАСЕ заявили, что подобное решение было принято из-за того, что их наблюдатели не были приглашены на выборы президента страны 7 февраля 2024 года. Помимо прочего, отношение между ассамблеей Совета Европы и страной обострились отношения после восстановления суверенитета Азербайджана в 2023 году.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать суверенитет Азербайджана в границах СССР, то есть с Нагорным Карабахом. Кроме того, армянская и азербайджанская сторона близки к заключению мирного соглашения. Также Баку передал Еревану пять основных принципов мирного договора.

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Азербайджанская делегация заявила, что не будет больше сотрудничать с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). А также страна покидает сессию до дальнейших уведомлений. Об этом говорится в заявлении парламентской делегации Азербайджана в ПАСЕ, размещенном на сайте агентства Azertac. «Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое сотрудничество», — передает агентство заявление делегации страны. Отмечается, что также Азербайджан не будет присутствовать на сессии до дальнейшего уведомления. Кроме того, в заявлении указано, что Парламентская ассамблея Совета Европы собирается на официальном уровне отказать делегации Азербайджана в признании ее полномочий. В ПАСЕ заявили, что подобное решение было принято из-за того, что их наблюдатели не были приглашены на выборы президента страны 7 февраля 2024 года. Помимо прочего, отношение между ассамблеей Совета Европы и страной обострились отношения после восстановления суверенитета Азербайджана в 2023 году. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать суверенитет Азербайджана в границах СССР, то есть с Нагорным Карабахом. Кроме того, армянская и азербайджанская сторона близки к заключению мирного соглашения. Также Баку передал Еревану пять основных принципов мирного договора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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