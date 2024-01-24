Азербайджан заявил о прекращении сотрудничества с ПАСЕ

24 января 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

ПАСЕ собирается официально отказать делегации Азербайджана в признании ее полномочий Фото: Сергей Русанов © URA.RU Азербайджанская делегация заявила, что не будет больше сотрудничать с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). А также страна покидает сессию до дальнейших уведомлений. Об этом говорится в заявлении парламентской делегации Азербайджана в ПАСЕ, размещенном на сайте агентства Azertac. «Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое сотрудничество», — передает агентство заявление делегации страны. Отмечается, что также Азербайджан не будет присутствовать на сессии до дальнейшего уведомления. Кроме того, в заявлении указано, что Парламентская ассамблея Совета Европы собирается на официальном уровне отказать делегации Азербайджана в признании ее полномочий. В ПАСЕ заявили, что подобное решение было принято из-за того, что их наблюдатели не были приглашены на выборы президента страны 7 февраля 2024 года. Помимо прочего, отношение между ассамблеей Совета Европы и страной обострились отношения после восстановления суверенитета Азербайджана в 2023 году. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать суверенитет Азербайджана в границах СССР, то есть с Нагорным Карабахом. Кроме того, армянская и азербайджанская сторона близки к заключению мирного соглашения. Также Баку передал Еревану пять основных принципов мирного договора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Азербайджанская делегация заявила, что не будет больше сотрудничать с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). А также страна покидает сессию до дальнейших уведомлений. Об этом говорится в заявлении парламентской делегации Азербайджана в ПАСЕ, размещенном на сайте агентства Azertac. «Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое сотрудничество», — передает агентство заявление делегации страны. Отмечается, что также Азербайджан не будет присутствовать на сессии до дальнейшего уведомления. Кроме того, в заявлении указано, что Парламентская ассамблея Совета Европы собирается на официальном уровне отказать делегации Азербайджана в признании ее полномочий. В ПАСЕ заявили, что подобное решение было принято из-за того, что их наблюдатели не были приглашены на выборы президента страны 7 февраля 2024 года. Помимо прочего, отношение между ассамблеей Совета Европы и страной обострились отношения после восстановления суверенитета Азербайджана в 2023 году. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать суверенитет Азербайджана в границах СССР, то есть с Нагорным Карабахом. Кроме того, армянская и азербайджанская сторона близки к заключению мирного соглашения. Также Баку передал Еревану пять основных принципов мирного договора.