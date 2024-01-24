Губернатор ХМАО назвала главные угрозы для жителей региона

Губернатор ХМАО нацелила полицию на борьбу с IT-преступлениями и наркотиками

Наталья Комарова нацелила полицию на борьбу с наркотрафиком и IT-преступлениями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала киберпреступления, ДТП и борьбу с наркоторговлей приоритетными направлениями, по которым необходимо работать окружной полиции. Одним из главных методов борьбы с этими явлениями глава региона назвала профилактику и предотвращение.

«[Одно из приоритетных направлений] — противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий», — сказала Наталья Комарова на расширенном заседании коллегии УМВД по итогам 2023 года. Глава округа отметила, что в этой работе необходимо использовать административные ресурсы, а также активно проводить работы в трудовых коллективах.

Второе направление, которое отметила Наталья Комарова, — это борьба с наркоторговлей. Если по итогам 2023 года отмечается снижение случаев смертельных отравлений от наркотиков и количества наркопреступлений в целом, то количество изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ только возросло. «Считаю направление работы органов внутренних дел по пресечению каналов сбыта наркотиков одним из приоритетных», — отметила губернатор.

В 2023 году также снизилось количество ДТП, но выросло количество пострадавших в авариях. В том числе и детей.

«Предлагаю пересмотреть подходы к профилактике дорожно-транспортного травматизма и внести в региональную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения соответствующие предложения по совершенствованию организации дорожного движения и ликвидации аварийно-опасных участков», — сказала Наталья Комарова.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО попросила генерала полиции обеспечить безопасность на выборах президента. Наталья Комарова отметила, что главные задачи силовых структур — это обеспечение антитеррористической защищенности избирательных участков и легитимности избирательного процесса.