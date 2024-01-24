24 января 2024

Губернатор ХМАО назвала главные угрозы для жителей региона

Губернатор ХМАО нацелила полицию на борьбу с IT-преступлениями и наркотиками
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Наталья Комарова нацелила полицию на борьбу с наркотрафиком и IT-преступлениями Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала киберпреступления, ДТП и борьбу с наркоторговлей приоритетными направлениями, по которым необходимо работать окружной полиции. Одним из главных методов борьбы с этими явлениями глава региона назвала профилактику и предотвращение.

«[Одно из приоритетных направлений] — противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий», — сказала Наталья Комарова на расширенном заседании коллегии УМВД по итогам 2023 года. Глава округа отметила, что в этой работе необходимо использовать административные ресурсы, а также активно проводить работы в трудовых коллективах.

Второе направление, которое отметила Наталья Комарова, — это борьба с наркоторговлей. Если по итогам 2023 года отмечается снижение случаев смертельных отравлений от наркотиков и количества наркопреступлений в целом, то количество изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ только возросло. «Считаю направление работы органов внутренних дел по пресечению каналов сбыта наркотиков одним из приоритетных», — отметила губернатор.

В 2023 году также снизилось количество ДТП, но выросло количество пострадавших в авариях. В том числе и детей.

«Предлагаю пересмотреть подходы к профилактике дорожно-транспортного травматизма и внести в региональную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения соответствующие предложения по совершенствованию организации дорожного движения и ликвидации аварийно-опасных участков», — сказала Наталья Комарова.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО попросила генерала полиции обеспечить безопасность на выборах президента. Наталья Комарова отметила, что главные задачи силовых структур — это обеспечение антитеррористической защищенности избирательных участков и легитимности избирательного процесса.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала киберпреступления, ДТП и борьбу с наркоторговлей приоритетными направлениями, по которым необходимо работать окружной полиции. Одним из главных методов борьбы с этими явлениями глава региона назвала профилактику и предотвращение. «[Одно из приоритетных направлений] — противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий», — сказала Наталья Комарова на расширенном заседании коллегии УМВД по итогам 2023 года. Глава округа отметила, что в этой работе необходимо использовать административные ресурсы, а также активно проводить работы в трудовых коллективах. Второе направление, которое отметила Наталья Комарова, — это борьба с наркоторговлей. Если по итогам 2023 года отмечается снижение случаев смертельных отравлений от наркотиков и количества наркопреступлений в целом, то количество изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ только возросло. «Считаю направление работы органов внутренних дел по пресечению каналов сбыта наркотиков одним из приоритетных», — отметила губернатор. В 2023 году также снизилось количество ДТП, но выросло количество пострадавших в авариях. В том числе и детей. «Предлагаю пересмотреть подходы к профилактике дорожно-транспортного травматизма и внести в региональную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения соответствующие предложения по совершенствованию организации дорожного движения и ликвидации аварийно-опасных участков», — сказала Наталья Комарова. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО попросила генерала полиции обеспечить безопасность на выборах президента. Наталья Комарова отметила, что главные задачи силовых структур — это обеспечение антитеррористической защищенности избирательных участков и легитимности избирательного процесса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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