Челябинцы за месяц раскупили квартиры на вторичном рынке. Инфографика

В Челябинске предложение на вторичном рынке жилья за месяц снизилось на 35%

26 января 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Больше всего квартир на вторичном рынке продается в Курчатовском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем количество квартир на вторичном рынке снизилось на 35%. Объем предложения уменьшился на 758 квартир. При этом за 2023 год этот показатель снизился на 37%, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «Относительно ноября 2023 года в декабре 2023 предложение уменьшилось на 758 квартир или на 35%. При этом за весь 2023 год число квартир на вторичном рынке в Челябинске снизилось на 832 квартиры, спрос упал на 37,26%», — рассказали в пресс-службе. По словам аналитиков, наибольшее число предложений на вторичном рынке сосредоточено в Курчатовском районе, где продаются 363 квартиры, что составляет 26% от общего количества квартир. В Калининском районе на продажу выставлено 317 (22,63%) квартир на вторичном рынке, в Трактрозаводском — 186 (13,28%). Меньше всего объектов в старом жилфонде города выставлено на продажу в Ленинском (11,13%), Советском (9,85%), Центральном (9,56) и Металлургическом (6,50%) районах города. Структура предложения в разрезе районов в Челябинске Скрин: пресс-служба АН «Этажи»

В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем количество квартир на вторичном рынке снизилось на 35%. Объем предложения уменьшился на 758 квартир. При этом за 2023 год этот показатель снизился на 37%, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «Относительно ноября 2023 года в декабре 2023 предложение уменьшилось на 758 квартир или на 35%. При этом за весь 2023 год число квартир на вторичном рынке в Челябинске снизилось на 832 квартиры, спрос упал на 37,26%», — рассказали в пресс-службе. По словам аналитиков, наибольшее число предложений на вторичном рынке сосредоточено в Курчатовском районе, где продаются 363 квартиры, что составляет 26% от общего количества квартир. В Калининском районе на продажу выставлено 317 (22,63%) квартир на вторичном рынке, в Трактрозаводском — 186 (13,28%). Меньше всего объектов в старом жилфонде города выставлено на продажу в Ленинском (11,13%), Советском (9,85%), Центральном (9,56) и Металлургическом (6,50%) районах города.