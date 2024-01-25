25 января 2024

Челябинцы за месяц раскупили квартиры на вторичном рынке. Инфографика

В Челябинске предложение на вторичном рынке жилья за месяц снизилось на 35%
© Служба новостей «URA.RU»
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1 января. Челябинск, холод, зима, погода, виды города, строительство, стройка, мороз, лесопарковый, колесниковская стройка
Больше всего квартир на вторичном рынке продается в Курчатовском районе Фото:

В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем количество квартир на вторичном рынке снизилось на 35%. Объем предложения уменьшился на 758 квартир. При этом за 2023 год этот показатель снизился на 37%, сообщили в пресс-службе АН «Этажи».

«Относительно ноября 2023 года в декабре 2023 предложение уменьшилось на 758 квартир или на 35%. При этом за весь 2023 год число квартир на вторичном рынке в Челябинске снизилось на 832 квартиры, спрос упал на 37,26%», — рассказали в пресс-службе.

По словам аналитиков, наибольшее число предложений на вторичном рынке сосредоточено в Курчатовском районе, где продаются 363 квартиры, что составляет 26% от общего количества квартир. В Калининском районе на продажу выставлено 317 (22,63%) квартир на вторичном рынке, в Трактрозаводском — 186 (13,28%). Меньше всего объектов в старом жилфонде города выставлено на продажу в Ленинском (11,13%), Советском (9,85%), Центральном (9,56) и Металлургическом (6,50%) районах города.

Структура предложения в разрезе районов в Челябинске
Структура предложения в разрезе районов в Челябинске

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В Челябинске в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем количество квартир на вторичном рынке снизилось на 35%. Объем предложения уменьшился на 758 квартир. При этом за 2023 год этот показатель снизился на 37%, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «Относительно ноября 2023 года в декабре 2023 предложение уменьшилось на 758 квартир или на 35%. При этом за весь 2023 год число квартир на вторичном рынке в Челябинске снизилось на 832 квартиры, спрос упал на 37,26%», — рассказали в пресс-службе. По словам аналитиков, наибольшее число предложений на вторичном рынке сосредоточено в Курчатовском районе, где продаются 363 квартиры, что составляет 26% от общего количества квартир. В Калининском районе на продажу выставлено 317 (22,63%) квартир на вторичном рынке, в Трактрозаводском — 186 (13,28%). Меньше всего объектов в старом жилфонде города выставлено на продажу в Ленинском (11,13%), Советском (9,85%), Центральном (9,56) и Металлургическом (6,50%) районах города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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