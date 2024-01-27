Российским военным передали часть Азовского моря для защиты России

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, иллюминатор, корабли военные,  stock
Войска в Керчи будут обеспечивать оборону России в акватории Азовского моря Фото:

Российское правительство передало войсковой части в Керчи часть акватории Азовского моря. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов.

«Правительство России передало часть акватории Азовского моря войсковой части в Керчи на 20 лет для обеспечения обороны России и безопасности государства», — говорится в документе. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что войска обязаны содержать гидротехнические объекты в выделенной части в исправности. Кроме того, эту часть нельзя использовать для рыболовства.

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Российское правительство передало войсковой части в Керчи часть акватории Азовского моря. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов. «Правительство России передало часть акватории Азовского моря войсковой части в Керчи на 20 лет для обеспечения обороны России и безопасности государства», — говорится в документе. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что войска обязаны содержать гидротехнические объекты в выделенной части в исправности. Кроме того, эту часть нельзя использовать для рыболовства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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