Армия и оружие Российским военным передали часть Азовского моря для защиты России 27 января 2024 в 22:47 Размер текста - 17 + Войска в Керчи будут обеспечивать оборону России в акватории Азовского моря Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Российское правительство передало войсковой части в Керчи часть акватории Азовского моря. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов. «Правительство России передало часть акватории Азовского моря войсковой части в Керчи на 20 лет для обеспечения обороны России и безопасности государства», — говорится в документе . Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что войска обязаны содержать гидротехнические объекты в выделенной части в исправности. Кроме того, эту часть нельзя использовать для рыболовства. Российское правительство передало войсковой части в Керчи часть акватории Азовского моря. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов. «Правительство России передало часть акватории Азовского моря войсковой части в Керчи на 20 лет для обеспечения обороны России и безопасности государства», — говорится в документе. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что войска обязаны содержать гидротехнические объекты в выделенной части в исправности. Кроме того, эту часть нельзя использовать для рыболовства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям