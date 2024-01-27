Российским военным передали часть Азовского моря для защиты России

Войска в Керчи будут обеспечивать оборону России в акватории Азовского моря
Российское правительство передало войсковой части в Керчи часть акватории Азовского моря. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов.
«Правительство России передало часть акватории Азовского моря войсковой части в Керчи на 20 лет для обеспечения обороны России и безопасности государства», — говорится в
Отмечается, что войска обязаны содержать гидротехнические объекты в выделенной части в исправности. Кроме того, эту часть нельзя использовать для рыболовства.
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