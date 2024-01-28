В России подтвердили, что спецподразделения Украины работают за рубежом

Появились данные о присутствии спецподразделений из Украины в зарубежных государствах
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия располагает информацией о том, что спецподразделения из Украины могут находиться в разных странах. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
«РФ располагает данными об использовании украинцами своих специальных подразделений на различных направлениях, но не в Сирии. А в других странах — да, есть», — передает ТАСС слова Лаврентьева.
По словам Лаврентьева, Украина опасается направлять свои подразделения для участия в боевых действиях за границей. Он добавил, что украинцы стараются действовать скрытно.
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