28 января 2024

В России подтвердили, что спецподразделения Украины работают за рубежом

Лаврентьев: украинские спецподразделения действуют в ряде стран
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, украинская армия
Появились данные о присутствии спецподразделений из Украины в зарубежных государствах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия располагает информацией о том, что спецподразделения из Украины могут находиться в разных странах. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«РФ располагает данными об использовании украинцами своих специальных подразделений на различных направлениях, но не в Сирии. А в других странах — да, есть», — передает ТАСС слова Лаврентьева.

По словам Лаврентьева, Украина опасается направлять свои подразделения для участия в боевых действиях за границей. Он добавил, что украинцы стараются действовать скрытно.

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Россия располагает информацией о том, что спецподразделения из Украины могут находиться в разных странах. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. «РФ располагает данными об использовании украинцами своих специальных подразделений на различных направлениях, но не в Сирии. А в других странах — да, есть», — передает ТАСС слова Лаврентьева. По словам Лаврентьева, Украина опасается направлять свои подразделения для участия в боевых действиях за границей. Он добавил, что украинцы стараются действовать скрытно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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