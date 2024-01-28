В России подтвердили, что спецподразделения Украины работают за рубежом

Лаврентьев: украинские спецподразделения действуют в ряде стран

29 января 2024 в 06:09 Размер текста - 17 +

Появились данные о присутствии спецподразделений из Украины в зарубежных государствах Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия располагает информацией о том, что спецподразделения из Украины могут находиться в разных странах. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. «РФ располагает данными об использовании украинцами своих специальных подразделений на различных направлениях, но не в Сирии. А в других странах — да, есть», — передает ТАСС слова Лаврентьева. По словам Лаврентьева, Украина опасается направлять свои подразделения для участия в боевых действиях за границей. Он добавил, что украинцы стараются действовать скрытно.

Россия располагает информацией о том, что спецподразделения из Украины могут находиться в разных странах. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. «РФ располагает данными об использовании украинцами своих специальных подразделений на различных направлениях, но не в Сирии. А в других странах — да, есть», — передает ТАСС слова Лаврентьева. По словам Лаврентьева, Украина опасается направлять свои подразделения для участия в боевых действиях за границей. Он добавил, что украинцы стараются действовать скрытно.