28 января 2024

Хозяин «Жизньмарта» оценил последствия пожара на складе под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
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Иван Зайченко опроверг информацию о пожаре в цехе «Жизньмарта» Фото:

Утром 29 января в Арамиле (Свердловская область) разгорелся крупный пожар в производственно-складном помещении, где на первом этаже находилась фабрика поставщика «Жизньмарт». Об этом URA.RU рассказал владелец франшизы магазинов здорового питания Иван Зайченко.

«Ребят, нашего цеха там нет. Горит второй этаж, на первом расположена фабрика нашего поставщика. Он для нас делал шашлыки, они на пару дней пропадут с полок, потом все должно наладиться», — рассказал Зайченко.

Также он отметил, что поставщик успел вовремя спасти оборудование и сырье. Крупный пожар начали тушить утром 29 января. Площадь составила 800 квадратных метров, к ликвидации возгорания были привлечены 15 единиц спецтехники и 44 человека личного состава. Пожарные дознаватели выясняют причину произошедшего.

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Утром 29 января в Арамиле (Свердловская область) разгорелся крупный пожар в производственно-складном помещении, где на первом этаже находилась фабрика поставщика «Жизньмарт». Об этом URA.RU рассказал владелец франшизы магазинов здорового питания Иван Зайченко. «Ребят, нашего цеха там нет. Горит второй этаж, на первом расположена фабрика нашего поставщика. Он для нас делал шашлыки, они на пару дней пропадут с полок, потом все должно наладиться», — рассказал Зайченко. Также он отметил, что поставщик успел вовремя спасти оборудование и сырье. Крупный пожар начали тушить утром 29 января. Площадь составила 800 квадратных метров, к ликвидации возгорания были привлечены 15 единиц спецтехники и 44 человека личного состава. Пожарные дознаватели выясняют причину произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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