Помощник президента Ушаков: Россия готова к переговорам с Украиной

29 января 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Россия готова к диалогу с Украиной, но разговаривать не с кем, заявил Юрий Ушаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия остается готовой к переговорам с Украиной. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. «Мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы», — сказал Ушаков журналистам, передает РИА Новости. Он добавил, что России не с кем разговаривать, поскольку Киев сам себе запретил вести переговоры с Москвой. Ранее подозреваемый в госизмене и находящийся в киевском СИЗО депутат Рады Александр Дубинский заявил, что с каждым днем создается все больше условий для начала переговоров с Россией, передает Life. По его словам, тот факт, что в Киеве многие депутаты хотят сложить с себя полномочия, говорит о том, что ими движет страх принимать решения, в том числе, связанные с переговорами с Москвой.

Россия остается готовой к переговорам с Украиной. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. «Мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы», — сказал Ушаков журналистам, передает РИА Новости. Он добавил, что России не с кем разговаривать, поскольку Киев сам себе запретил вести переговоры с Москвой. Ранее подозреваемый в госизмене и находящийся в киевском СИЗО депутат Рады Александр Дубинский заявил, что с каждым днем создается все больше условий для начала переговоров с Россией, передает Life. По его словам, тот факт, что в Киеве многие депутаты хотят сложить с себя полномочия, говорит о том, что ими движет страх принимать решения, в том числе, связанные с переговорами с Москвой.