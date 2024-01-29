Помощник президента Ушаков: Россия готова к переговорам с Украиной

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Ушаков Юрий, помощник Президента, с визитом по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, говорит по телефону, ушаков юрий
Россия готова к диалогу с Украиной, но разговаривать не с кем, заявил Юрий Ушаков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия остается готовой к переговорам с Украиной. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

«Мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы», — сказал Ушаков журналистам, передает РИА Новости. Он добавил, что России не с кем разговаривать, поскольку Киев сам себе запретил вести переговоры с Москвой.

Ранее подозреваемый в госизмене и находящийся в киевском СИЗО депутат Рады Александр Дубинский заявил, что с каждым днем создается все больше условий для начала переговоров с Россией, передает Life. По его словам, тот факт, что в Киеве многие депутаты хотят сложить с себя полномочия, говорит о том, что ими движет страх принимать решения, в том числе, связанные с переговорами с Москвой.

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Россия остается готовой к переговорам с Украиной. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. «Мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы», — сказал Ушаков журналистам, передает РИА Новости. Он добавил, что России не с кем разговаривать, поскольку Киев сам себе запретил вести переговоры с Москвой. Ранее подозреваемый в госизмене и находящийся в киевском СИЗО депутат Рады Александр Дубинский заявил, что с каждым днем создается все больше условий для начала переговоров с Россией, передает Life. По его словам, тот факт, что в Киеве многие депутаты хотят сложить с себя полномочия, говорит о том, что ими движет страх принимать решения, в том числе, связанные с переговорами с Москвой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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