На ключевой магистрали Челябинска трамвай протаранил легковушку. Видео

На пересечении улиц Молодогвардейцев и проспекта Победы трамвай врезался в авто

30 января 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Из-за ДТП движение трамваев на участке остановлено Фото: Илья Московец © URA.RU На одной из ключевых транспортных артерий Челябинска — пересечении улиц Молодогвардейцев и проспекта Победы трамвай проехал на красный свет и врезался в легковушку. Инцидент попал на камеру «Интерсвязи». Судя по кадрам, водитель легковушки не ожидал, что трамвай начнет движение. По итогу его протаранили. Сейчас движение трамваев на данном участке остановлено. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД города. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 14:52 по Уральскому времени: «Произошло столкновение трамвая №16 и автомобиля Renault Fluence. По предварительным данным в результате ДТП пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

На одной из ключевых транспортных артерий Челябинска — пересечении улиц Молодогвардейцев и проспекта Победы трамвай проехал на красный свет и врезался в легковушку. Инцидент попал на камеру «Интерсвязи». Судя по кадрам, водитель легковушки не ожидал, что трамвай начнет движение. По итогу его протаранили. Сейчас движение трамваев на данном участке остановлено. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД города. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 14:52 по Уральскому времени: «Произошло столкновение трамвая №16 и автомобиля Renault Fluence. По предварительным данным в результате ДТП пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска.