На одной из ключевых транспортных артерий Челябинска — пересечении улиц Молодогвардейцев и проспекта Победы трамвай проехал на красный свет и врезался в легковушку. Инцидент попал на камеру «Интерсвязи».
Судя по кадрам, водитель легковушки не ожидал, что трамвай начнет движение. По итогу его протаранили. Сейчас движение трамваев на данном участке остановлено.
URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД города. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 14:52 по Уральскому времени:
«Произошло столкновение трамвая №16 и автомобиля Renault Fluence. По предварительным данным в результате ДТП пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.