На ключевой магистрали Челябинска трамвай протаранил легковушку. Видео

На пересечении улиц Молодогвардейцев и проспекта Победы трамвай врезался в авто
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ДТП движение трамваев на участке остановлено Фото:

На одной из ключевых транспортных артерий Челябинска — пересечении улиц Молодогвардейцев и проспекта Победы трамвай проехал на красный свет и врезался в легковушку. Инцидент попал на камеру «Интерсвязи».

Судя по кадрам, водитель легковушки не ожидал, что трамвай начнет движение. По итогу его протаранили. Сейчас движение трамваев на данном участке остановлено.

URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД города. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 14:52 по Уральскому времени:

«Произошло столкновение трамвая №16 и автомобиля Renault Fluence. По предварительным данным в результате ДТП пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

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На одной из ключевых транспортных артерий Челябинска — пересечении улиц Молодогвардейцев и проспекта Победы трамвай проехал на красный свет и врезался в легковушку. Инцидент попал на камеру «Интерсвязи». Судя по кадрам, водитель легковушки не ожидал, что трамвай начнет движение. По итогу его протаранили. Сейчас движение трамваев на данном участке остановлено. URA.RU связалось с пресс-службой ГИБДД города. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 14:52 по Уральскому времени: «Произошло столкновение трамвая №16 и автомобиля Renault Fluence. По предварительным данным в результате ДТП пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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