30 января 2024

В Челябинске открылась кофейня с трехлитровыми чашками и гигантскими круассанами. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кофе в трехлитровых чашках, Челябинск
В одной порции блюда три литра какао и круассан весом 350 грамм Фото:

В Челябинске открылась кофейня с трехлитровыми чашками какао. Напиток такого объема подают с гигантским круассаном и джемом.

«Большой круассан весом 350 грамм и гигантская трехлитровая кружка какао. До 31 января стоимость составит 500 рублей», — сообщается в меню заведения.

В какао добавляется зефир стандартного размера, а круассан подают с двумя видами джема. В дальнейшем цену поднимут до тысячи рублей за блюдо.

Кофе в трехлитровых чашках, Челябинск
Объем чашки равен трем литрам
Фото:
Кофе в трехлитровых чашках, Челябинск
Какао подают вместе с круассаном, джемом и маршмэллоу
Фото:

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В Челябинске открылась кофейня с трехлитровыми чашками какао. Напиток такого объема подают с гигантским круассаном и джемом. «Большой круассан весом 350 грамм и гигантская трехлитровая кружка какао. До 31 января стоимость составит 500 рублей», — сообщается в меню заведения. В какао добавляется зефир стандартного размера, а круассан подают с двумя видами джема. В дальнейшем цену поднимут до тысячи рублей за блюдо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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