В одной порции блюда три литра какао и круассан весом 350 грамм
В Челябинске открылась кофейня с трехлитровыми чашками какао. Напиток такого объема подают с гигантским круассаном и джемом.
«Большой круассан весом 350 грамм и гигантская трехлитровая кружка какао. До 31 января стоимость составит 500 рублей», — сообщается в меню заведения.
В какао добавляется зефир стандартного размера, а круассан подают с двумя видами джема. В дальнейшем цену поднимут до тысячи рублей за блюдо.
Объем чашки равен трем литрам
Какао подают вместе с круассаном, джемом и маршмэллоу
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