Развлечения Интересное В Челябинске открылась кофейня с трехлитровыми чашками и гигантскими круассанами. Фото, видео 31 января 2024 в 11:00 Размер текста - 17 + В одной порции блюда три литра какао и круассан весом 350 грамм Фото: Анна Журавлева © URA.RU В Челябинске открылась кофейня с трехлитровыми чашками какао. Напиток такого объема подают с гигантским круассаном и джемом. «Большой круассан весом 350 грамм и гигантская трехлитровая кружка какао. До 31 января стоимость составит 500 рублей», — сообщается в меню заведения. В какао добавляется зефир стандартного размера, а круассан подают с двумя видами джема. В дальнейшем цену поднимут до тысячи рублей за блюдо. Объем чашки равен трем литрам Фото: Читатель URA.RU © URA.RU Какао подают вместе с круассаном, джемом и маршмэллоу Фото: Анна Журавлева © URA.RU В Челябинске открылась кофейня с трехлитровыми чашками какао. Напиток такого объема подают с гигантским круассаном и джемом. «Большой круассан весом 350 грамм и гигантская трехлитровая кружка какао. До 31 января стоимость составит 500 рублей», — сообщается в меню заведения. В какао добавляется зефир стандартного размера, а круассан подают с двумя видами джема. В дальнейшем цену поднимут до тысячи рублей за блюдо. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям