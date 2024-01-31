Махонин: пермские больницы получили новые автомобили. Фото

31 января 2024 в 22:16 Размер текста - 17 +

Больницы Пермского края получили новые санитарные машины (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае больницы получили свыше десяти новых санитарных автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Одиннадцать новых санитарных автомобилей отправились 31 января в медучреждения Прикамья. Они пополнят автопарк Чернушинской, Чусовской, Соликамской, Кунгурской, Верещагинской, Еловской, Нытвенской, Оханской и Полазненской больниц», — отметил в сообщении Махонин. Махонин подчеркнул, что автомобили Niva travel удобны для пациентов и медработников. Он добавил, что на машинах высокой проходимости участковые врачи и фельдшеры будут быстрее приезжать к пациентам из отдаленных деревень и поселков. Пермские больницы получили 11 автомобилей Niva travel Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59/4713

В Пермском крае больницы получили свыше десяти новых санитарных автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Одиннадцать новых санитарных автомобилей отправились 31 января в медучреждения Прикамья. Они пополнят автопарк Чернушинской, Чусовской, Соликамской, Кунгурской, Верещагинской, Еловской, Нытвенской, Оханской и Полазненской больниц», — отметил в сообщении Махонин. Махонин подчеркнул, что автомобили Niva travel удобны для пациентов и медработников. Он добавил, что на машинах высокой проходимости участковые врачи и фельдшеры будут быстрее приезжать к пациентам из отдаленных деревень и поселков.