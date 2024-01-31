Махонин: пермские больницы получили новые автомобили. Фото

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Город. Курган, поликлиника, медик, больница, машина скорой помощи, медицина
Больницы Пермского края получили новые санитарные машины (архивное фото) Фото:

В Пермском крае больницы получили свыше десяти новых санитарных автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Одиннадцать новых санитарных автомобилей отправились 31 января в медучреждения Прикамья. Они пополнят автопарк Чернушинской, Чусовской, Соликамской, Кунгурской, Верещагинской, Еловской, Нытвенской, Оханской и Полазненской больниц», — отметил в сообщении Махонин.

Махонин подчеркнул, что автомобили Niva travel удобны для пациентов и медработников. Он добавил, что на машинах высокой проходимости участковые врачи и фельдшеры будут быстрее приезжать к пациентам из отдаленных деревень и поселков.

Пермские больницы получили 11 автомобилей Niva travel
Пермские больницы получили 11 автомобилей Niva travel
Фото:

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В Пермском крае больницы получили свыше десяти новых санитарных автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Одиннадцать новых санитарных автомобилей отправились 31 января в медучреждения Прикамья. Они пополнят автопарк Чернушинской, Чусовской, Соликамской, Кунгурской, Верещагинской, Еловской, Нытвенской, Оханской и Полазненской больниц», — отметил в сообщении Махонин. Махонин подчеркнул, что автомобили Niva travel удобны для пациентов и медработников. Он добавил, что на машинах высокой проходимости участковые врачи и фельдшеры будут быстрее приезжать к пациентам из отдаленных деревень и поселков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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