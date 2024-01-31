В Пермском крае больницы получили свыше десяти новых санитарных автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
«Одиннадцать новых санитарных автомобилей отправились 31 января в медучреждения Прикамья. Они пополнят автопарк Чернушинской, Чусовской, Соликамской, Кунгурской, Верещагинской, Еловской, Нытвенской, Оханской и Полазненской больниц», — отметил в сообщении Махонин.
Махонин подчеркнул, что автомобили Niva travel удобны для пациентов и медработников. Он добавил, что на машинах высокой проходимости участковые врачи и фельдшеры будут быстрее приезжать к пациентам из отдаленных деревень и поселков.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.