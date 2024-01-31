WSJ: концерны отказываются от контрактов на разработку оружия с Пентагоном

01 февраля 2024 в 04:28 Размер текста - 17 +

В США ряд военно-промышленных корпораций отказываются сотрудничать с Пентагоном в разработке систем вооружения для противодействия угрозам из-за рубежа. Об этом пишет The Wall Street Journal. Речь идет о таких компаниях, как Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon Technologies. Из руководство аргументирует свое решение из-за возможных убытков от этого сотрудничества. «Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon Technologies, отказываются от контрактов с Пентагоном на разработку передовых систем вооружений для противодействия угрозам из-за рубежа, поскольку они могут оказаться убыточными», — пишет The Wall Street Journal. По информации газеты, недовольство компаний достигло своего пика, когда Northrop Grumman заявила об убытках в размере 1,2 млрд долларов от программы создания стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider. Уточнялось, что производство самолетов обходится дороже из-за проблем в цепочках поставок, вызванных пандемией, и нехватки рабочей силы. Компании Raytheon и Lockheed Martin, которые являются ведущими оборонными подрядчиками США также потерпели убытки, пишет назета.

В США ряд военно-промышленных корпораций отказываются сотрудничать с Пентагоном в разработке систем вооружения для противодействия угрозам из-за рубежа. Об этом пишет The Wall Street Journal. Речь идет о таких компаниях, как Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon Technologies. Из руководство аргументирует свое решение из-за возможных убытков от этого сотрудничества. «Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon Technologies, отказываются от контрактов с Пентагоном на разработку передовых систем вооружений для противодействия угрозам из-за рубежа, поскольку они могут оказаться убыточными», — пишет The Wall Street Journal. По информации газеты, недовольство компаний достигло своего пика, когда Northrop Grumman заявила об убытках в размере 1,2 млрд долларов от программы создания стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider. Уточнялось, что производство самолетов обходится дороже из-за проблем в цепочках поставок, вызванных пандемией, и нехватки рабочей силы. Компании Raytheon и Lockheed Martin, которые являются ведущими оборонными подрядчиками США также потерпели убытки, пишет назета.