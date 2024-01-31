Челябинские аудиторы пришли с проверкой в минобразования региона

Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области начали плановую проверку использования бюджета в минобразования региона и институте переподготовки работников образования. В проверку входит 369,7 млн рублей, выделенных как субсидии, сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.
«Приступаем к проверке использования бюджетных средств в Челябинском институте переподготовки и повышения квалификации работников образования (ЧИППКРО). Проверка проводится и в минобразования региона. Объем проверяемых средств — 369,7 миллионов рублей», — уточнили URA.RU в КСП.
Проверяемый бюджет выделен как субсидия на выполнение госзадания. В него также входило сопровождение дистанционного обучения детей-инвалидов, модернизация технологий обучения по госстандарту и организация конкурса на присуждение премий лучшим учителям.
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