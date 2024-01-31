31 января 2024

Челябинские аудиторы пришли с проверкой в минобразования региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
Аудиторы проверят использование субсидий в институте переподготовки для педагогов и минобразовании Фото:

Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области начали плановую проверку использования бюджета в минобразования региона и институте переподготовки работников образования. В проверку входит 369,7 млн рублей, выделенных как субсидии, сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

«Приступаем к проверке использования бюджетных средств в Челябинском институте переподготовки и повышения квалификации работников образования (ЧИППКРО). Проверка проводится и в минобразования региона. Объем проверяемых средств — 369,7 миллионов рублей», — уточнили URA.RU в КСП.

Проверяемый бюджет выделен как субсидия на выполнение госзадания. В него также входило сопровождение дистанционного обучения детей-инвалидов, модернизация технологий обучения по госстандарту и организация конкурса на присуждение премий лучшим учителям.

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Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области начали плановую проверку использования бюджета в минобразования региона и институте переподготовки работников образования. В проверку входит 369,7 млн рублей, выделенных как субсидии, сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. «Приступаем к проверке использования бюджетных средств в Челябинском институте переподготовки и повышения квалификации работников образования (ЧИППКРО). Проверка проводится и в минобразования региона. Объем проверяемых средств — 369,7 миллионов рублей», — уточнили URA.RU в КСП. Проверяемый бюджет выделен как субсидия на выполнение госзадания. В него также входило сопровождение дистанционного обучения детей-инвалидов, модернизация технологий обучения по госстандарту и организация конкурса на присуждение премий лучшим учителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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