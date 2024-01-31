31 января 2024

Жители Копейска подготовили список вопросов после визита губернатора Текслера

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Копейский городской округ. Челябинск, текслер алексей, фалейчик андрей
Губернатор Алексей текслер с мэром Копейска Андреем Фалейчиком осматривают новый ДК Фото:

Жители Копейска, города-спутника Челябинска, подготовили список вопросов и предложений после визита губернатора региона Алексея Текслера. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Какова точная дата, когда усилят техникой муниципалитет и расчистят дороги? Когда поднимут зарплаты водителям автобусов, которые будут ездить по этим дорогам? Когда расчистят завалы мусора в отдаленных поселках и завалы снега на тротуарах и остановках?», — спрашивает Антон М. в комментариях в сообществе «Подклушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Также Антон М. потребовал решить проблему со ржавой грязной водой и обеспечить стабильное напряжение в электросети. Любовь Е. спросила о сроках строительства новых школ, а Светлана Т. отметила нерегулярность работы маршрутов автобуса №2, из-за чего пассажирам вновь приходится часами ждать общественный транспорт.

Ранее URA.RU сообщало о визите Текслера в Копейск, где губернатор осмотрел два новых модульных Дома культуры, которые были возведены в короткие сроки, и готовящийся к открытию новый детский сад. Также глава региона пообещал помочь с приобретением тяжелой дорожной техники, которая призвана справиться с наледью и снежными завалами.

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Жители Копейска, города-спутника Челябинска, подготовили список вопросов и предложений после визита губернатора региона Алексея Текслера. Об этом они сообщили в соцсетях. «Какова точная дата, когда усилят техникой муниципалитет и расчистят дороги? Когда поднимут зарплаты водителям автобусов, которые будут ездить по этим дорогам? Когда расчистят завалы мусора в отдаленных поселках и завалы снега на тротуарах и остановках?», — спрашивает Антон М. в комментариях в сообществе «Подклушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Также Антон М. потребовал решить проблему со ржавой грязной водой и обеспечить стабильное напряжение в электросети. Любовь Е. спросила о сроках строительства новых школ, а Светлана Т. отметила нерегулярность работы маршрутов автобуса №2, из-за чего пассажирам вновь приходится часами ждать общественный транспорт. Ранее URA.RU сообщало о визите Текслера в Копейск, где губернатор осмотрел два новых модульных Дома культуры, которые были возведены в короткие сроки, и готовящийся к открытию новый детский сад. Также глава региона пообещал помочь с приобретением тяжелой дорожной техники, которая призвана справиться с наледью и снежными завалами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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