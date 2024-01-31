Жители Копейска подготовили список вопросов после визита губернатора Текслера

Жители Копейска, города-спутника Челябинска, подготовили список вопросов и предложений после визита губернатора региона Алексея Текслера. Об этом они сообщили в соцсетях.
«Какова точная дата, когда усилят техникой муниципалитет и расчистят дороги? Когда поднимут зарплаты водителям автобусов, которые будут ездить по этим дорогам? Когда расчистят завалы мусора в отдаленных поселках и завалы снега на тротуарах и остановках?», — спрашивает Антон М. в комментариях в сообществе «Подклушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
Также Антон М. потребовал решить проблему со ржавой грязной водой и обеспечить стабильное напряжение в электросети. Любовь Е. спросила о сроках строительства новых школ, а Светлана Т. отметила нерегулярность работы маршрутов автобуса №2, из-за чего пассажирам вновь приходится часами ждать общественный транспорт.
Ранее URA.RU сообщало о визите Текслера в Копейск, где губернатор осмотрел два новых модульных Дома культуры, которые были возведены в короткие сроки, и готовящийся к открытию новый детский сад. Также глава региона пообещал помочь с приобретением тяжелой дорожной техники, которая призвана справиться с наледью и снежными завалами.
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