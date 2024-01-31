31 января 2024

В Челябинской области побит рекорд века по вводу жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Ввод жилья в 2023 году в Челябинской области превысил два миллиона квадратных метров Фото:

В Челябинской области в 2023 году достигнут самый высокий в XXI веке показатель по вводу жилья. Об этом 1 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В 2023 году в регионе введено в эксплуатацию 2,09 млн квадратных метров жилья — на 19% выше запланированного федеральным проектом „Жилье“ нацпроекта „Жилье и городская среда“. Впервые в XXI веке сохраняется стабильно высокая динамика ввода жилья. Так, в 2021 году было введено 1727,1 тысячи квадратных метров в 2022-м — 1870,3 тысячи, а 2023 году — 2091,2 тысячи квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе правительства добавили, что из всего объема введенного в 2023 году жилья 960 тысяч квадратных метров составляют многоквартирные дома. Населением построено один миллион 130 тысяч квадратных метров.

Губернатор региона Алексей Текслер поставил задачу ежегодно увеличивать объемы вводимого жилья. К 2030 году ежегодный ввод жилья в Челябинской области должен быть повышен до трех миллионов квадратных метров, обеспеченных соответствующей инфраструктурой.

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В Челябинской области в 2023 году достигнут самый высокий в XXI веке показатель по вводу жилья. Об этом 1 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «В 2023 году в регионе введено в эксплуатацию 2,09 млн квадратных метров жилья — на 19% выше запланированного федеральным проектом „Жилье“ нацпроекта „Жилье и городская среда“. Впервые в XXI веке сохраняется стабильно высокая динамика ввода жилья. Так, в 2021 году было введено 1727,1 тысячи квадратных метров в 2022-м — 1870,3 тысячи, а 2023 году — 2091,2 тысячи квадратных метров», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе правительства добавили, что из всего объема введенного в 2023 году жилья 960 тысяч квадратных метров составляют многоквартирные дома. Населением построено один миллион 130 тысяч квадратных метров. Губернатор региона Алексей Текслер поставил задачу ежегодно увеличивать объемы вводимого жилья. К 2030 году ежегодный ввод жилья в Челябинской области должен быть повышен до трех миллионов квадратных метров, обеспеченных соответствующей инфраструктурой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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