В Челябинской области побит рекорд века по вводу жилья

01 февраля 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Ввод жилья в 2023 году в Челябинской области превысил два миллиона квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в 2023 году достигнут самый высокий в XXI веке показатель по вводу жилья. Об этом 1 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «В 2023 году в регионе введено в эксплуатацию 2,09 млн квадратных метров жилья — на 19% выше запланированного федеральным проектом „Жилье“ нацпроекта „Жилье и городская среда“. Впервые в XXI веке сохраняется стабильно высокая динамика ввода жилья. Так, в 2021 году было введено 1727,1 тысячи квадратных метров в 2022-м — 1870,3 тысячи, а 2023 году — 2091,2 тысячи квадратных метров», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе правительства добавили, что из всего объема введенного в 2023 году жилья 960 тысяч квадратных метров составляют многоквартирные дома. Населением построено один миллион 130 тысяч квадратных метров. Губернатор региона Алексей Текслер поставил задачу ежегодно увеличивать объемы вводимого жилья. К 2030 году ежегодный ввод жилья в Челябинской области должен быть повышен до трех миллионов квадратных метров, обеспеченных соответствующей инфраструктурой.

В Челябинской области в 2023 году достигнут самый высокий в XXI веке показатель по вводу жилья. Об этом 1 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «В 2023 году в регионе введено в эксплуатацию 2,09 млн квадратных метров жилья — на 19% выше запланированного федеральным проектом „Жилье“ нацпроекта „Жилье и городская среда“. Впервые в XXI веке сохраняется стабильно высокая динамика ввода жилья. Так, в 2021 году было введено 1727,1 тысячи квадратных метров в 2022-м — 1870,3 тысячи, а 2023 году — 2091,2 тысячи квадратных метров», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе правительства добавили, что из всего объема введенного в 2023 году жилья 960 тысяч квадратных метров составляют многоквартирные дома. Населением построено один миллион 130 тысяч квадратных метров. Губернатор региона Алексей Текслер поставил задачу ежегодно увеличивать объемы вводимого жилья. К 2030 году ежегодный ввод жилья в Челябинской области должен быть повышен до трех миллионов квадратных метров, обеспеченных соответствующей инфраструктурой.