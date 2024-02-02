Доллар подорожал до 91 рубля на Мосбирже впервые с 16 января

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Доллар. Челябинск, купюра, валюта, деньги, доллар, один доллар
Курс доллара достиг 91 рубля впервые с 16 января Фото:

Стоимость доллара по отношению к рублю выросла до 91 рубля. Это следует из данных Московской биржи. Такой показатель наблюдается впервые с 16 января 2024 года.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал курс американской валюты на следующей неделе. По его словам, доллар буде стоить в районе 88,5—91,5 рубля, пишет Life.

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Стоимость доллара по отношению к рублю выросла до 91 рубля. Это следует из данных Московской биржи. Такой показатель наблюдается впервые с 16 января 2024 года. Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал курс американской валюты на следующей неделе. По его словам, доллар буде стоить в районе 88,5—91,5 рубля, пишет Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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