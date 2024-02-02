Доллар подорожал до 91 рубля на Мосбирже впервые с 16 января

Курс доллара достиг 91 рубля впервые с 16 января
Стоимость доллара по отношению к рублю выросла до 91 рубля. Это следует из данных Московской биржи. Такой показатель наблюдается впервые с 16 января 2024 года.
Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал курс американской валюты на следующей неделе. По его словам, доллар буде стоить в районе 88,5—91,5 рубля, пишет
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