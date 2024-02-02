Житель многоэтажного дома в 11-м микрорайоне Нижневартовска (ХМАО) пожаловался, что в его окно прилетела пуля, выпущенная, по его предположению, из винтовки. Сообщается, что инцидент произошел 28 января по улице Спортивной, 15.
«Нам обстреляли окно на седьмом этаже. Выстрел был, предположительно, с винтовки. Были в шоке. В 11 микрорайоне по Спортивной, 15», — написал пострадавший в группе «ЧП Нижневартовск» «ВКонтакте».
URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова осенью усиливала меры по антитеррору. В регионе прошло несколько массовых мероприятий, для которых было необходимо обновление системы безопасности.
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