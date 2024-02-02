В Нижневартовске с винтовки обстреляли окно многоэтажки. Фото

02 февраля 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске в окно седьмого этажа прилетела пуля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель многоэтажного дома в 11-м микрорайоне Нижневартовска (ХМАО) пожаловался, что в его окно прилетела пуля, выпущенная, по его предположению, из винтовки. Сообщается, что инцидент произошел 28 января по улице Спортивной, 15. «Нам обстреляли окно на седьмом этаже. Выстрел был, предположительно, с винтовки. Были в шоке. В 11 микрорайоне по Спортивной, 15», — написал пострадавший в группе «ЧП Нижневартовск» «ВКонтакте». URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается. Губернатор ХМАО Наталья Комарова осенью усиливала меры по антитеррору. В регионе прошло несколько массовых мероприятий, для которых было необходимо обновление системы безопасности. Трещина в стекле после выстрела Фото: ЧП Нижневартовск https://vk.com/nizhnevartovsk_chp?w=wall-191906491_65578

Житель многоэтажного дома в 11-м микрорайоне Нижневартовска (ХМАО) пожаловался, что в его окно прилетела пуля, выпущенная, по его предположению, из винтовки. Сообщается, что инцидент произошел 28 января по улице Спортивной, 15. «Нам обстреляли окно на седьмом этаже. Выстрел был, предположительно, с винтовки. Были в шоке. В 11 микрорайоне по Спортивной, 15», — написал пострадавший в группе «ЧП Нижневартовск» «ВКонтакте». URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается. Губернатор ХМАО Наталья Комарова осенью усиливала меры по антитеррору. В регионе прошло несколько массовых мероприятий, для которых было необходимо обновление системы безопасности.