В Нижневартовске с винтовки обстреляли окно многоэтажки. Фото

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В Нижневартовске в окно седьмого этажа прилетела пуля Фото:

Житель многоэтажного дома в 11-м микрорайоне Нижневартовска (ХМАО) пожаловался, что в его окно прилетела пуля, выпущенная, по его предположению, из винтовки. Сообщается, что инцидент произошел 28 января по улице Спортивной, 15.

«Нам обстреляли окно на седьмом этаже. Выстрел был, предположительно, с винтовки. Были в шоке. В 11 микрорайоне по Спортивной, 15», — написал пострадавший в группе «ЧП Нижневартовск» «ВКонтакте».

URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова осенью усиливала меры по антитеррору. В регионе прошло несколько массовых мероприятий, для которых было необходимо обновление системы безопасности.

Трещина в стекле после выстрела
Трещина в стекле после выстрела
Фото:

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Житель многоэтажного дома в 11-м микрорайоне Нижневартовска (ХМАО) пожаловался, что в его окно прилетела пуля, выпущенная, по его предположению, из винтовки. Сообщается, что инцидент произошел 28 января по улице Спортивной, 15. «Нам обстреляли окно на седьмом этаже. Выстрел был, предположительно, с винтовки. Были в шоке. В 11 микрорайоне по Спортивной, 15», — написал пострадавший в группе «ЧП Нижневартовск» «ВКонтакте». URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается. Губернатор ХМАО Наталья Комарова осенью усиливала меры по антитеррору. В регионе прошло несколько массовых мероприятий, для которых было необходимо обновление системы безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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