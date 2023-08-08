Губернатор ХМАО поручила усилить меры безопасности в регионе

В ХМАО усилят меры по антитеррору Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова поручила подчиненным усилить меры по антитеррору. Осенью в регионе запланировано несколько массовых мероприятий, и для их спокойного проведения необходимо обновление системы безопасности. Информация опубликована на официальном сайте правительства ХМАО.

«С сентября по октябрь 2023 года в Югре состоятся сразу несколько мероприятий с массовым участием граждан. Несмотря на то, что в каждом муниципалитете региона созданы система организации, план мероприятий, для обеспечения безопасности необходимо максимально актуализировать все документы исходя из реального положения дел и обеспечить их выполнение непосредственно при проведении мероприятий», — заявила Комарова.

Губернатор отметила, что в первом полугодии 2023 года мероприятий комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в Югре, мэрам, руководителям департаментов и служб окружного правительства необходимо учесть современные угрозы безопасности и внешних факторов. С учетом июньского заседания Национального антитеррористического комитета и поручения президента РФ Владимира Путина, Комарова дала задание «департаменту дорожного хозяйства и транспорта Югры и главам муниципальных образований привести должностные регламенты и инструкции должностных лиц, отвечающих за вопросы в сфере обеспечения транспортной безопасности, в соответствие с требованиями, установленными Министерством труда России, а владельцам объектов связи округа было рекомендовано принять меры, направленные на устойчивое функционирование используемых объектов».

Ранее URA.RU писало о задержании в Нижневартовске международного террориста в июне. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за вербовку и вовлечение в ряды запрещенной в России организации новых членов под предлогом совместного изучения Ислама.