02 февраля 2024

Бастрыкин заинтересовался делом трех свердловских сирот, оставшихся без жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поставил ход проверок на контроль центрального аппарата ведомства Фото:

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверок по обращениям трех сирот из Свердловской области, которые утверждают, что их не могут обеспечить жильем надлежащие ведомства. Об этом сообщает информационный центр СКР.

«Председатель СК России поручил доложить о результатах проверок по обращениям сирот из Свердловской области о нарушении их жилищных прав… На протяжении длительного времени они [три сироты] состоят на учете как нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями, однако до настоящего времени их права не реализованы», — говорится в telegram-канале ведомства.

В СУ СКР региона организовали процессуальные проверки по поступившим обращениям. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено предоставить доклад о проверках и их результатах.

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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверок по обращениям трех сирот из Свердловской области, которые утверждают, что их не могут обеспечить жильем надлежащие ведомства. Об этом сообщает информационный центр СКР. «Председатель СК России поручил доложить о результатах проверок по обращениям сирот из Свердловской области о нарушении их жилищных прав… На протяжении длительного времени они [три сироты] состоят на учете как нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями, однако до настоящего времени их права не реализованы», — говорится в telegram-канале ведомства. В СУ СКР региона организовали процессуальные проверки по поступившим обращениям. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено предоставить доклад о проверках и их результатах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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