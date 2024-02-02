Бастрыкин заинтересовался делом трех свердловских сирот, оставшихся без жилья

03 февраля 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поставил ход проверок на контроль центрального аппарата ведомства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверок по обращениям трех сирот из Свердловской области, которые утверждают, что их не могут обеспечить жильем надлежащие ведомства. Об этом сообщает информационный центр СКР. «Председатель СК России поручил доложить о результатах проверок по обращениям сирот из Свердловской области о нарушении их жилищных прав… На протяжении длительного времени они [три сироты] состоят на учете как нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями, однако до настоящего времени их права не реализованы», — говорится в telegram-канале ведомства. В СУ СКР региона организовали процессуальные проверки по поступившим обращениям. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено предоставить доклад о проверках и их результатах.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверок по обращениям трех сирот из Свердловской области, которые утверждают, что их не могут обеспечить жильем надлежащие ведомства. Об этом сообщает информационный центр СКР. «Председатель СК России поручил доложить о результатах проверок по обращениям сирот из Свердловской области о нарушении их жилищных прав… На протяжении длительного времени они [три сироты] состоят на учете как нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями, однако до настоящего времени их права не реализованы», — говорится в telegram-канале ведомства. В СУ СКР региона организовали процессуальные проверки по поступившим обращениям. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено предоставить доклад о проверках и их результатах.