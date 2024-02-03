03 февраля 2024
02 февраля 2024

Спасатели обнаружили погибших на пожаре в частном доме под Кунгуром

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел в ночь с 3 на 4 февраля Фото:

В результате пожара в частном доме в деревне Средняя Мельница Кунгурского округа Пермского края погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В деревне Средняя Мельница горели надворные постройки и внутри дома. Площадь возгорания составила 142 квадратных метра. На пожаре есть погибшие, травмированных нет», — написано на сайте ведомства.

К тушению привлекались 26 спасателей и восемь единиц техники. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

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В результате пожара в частном доме в деревне Средняя Мельница Кунгурского округа Пермского края погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «В деревне Средняя Мельница горели надворные постройки и внутри дома. Площадь возгорания составила 142 квадратных метра. На пожаре есть погибшие, травмированных нет», — написано на сайте ведомства. К тушению привлекались 26 спасателей и восемь единиц техники. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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