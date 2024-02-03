Спасатели обнаружили погибших на пожаре в частном доме под Кунгуром

Пожар произошел в ночь с 3 на 4 февраля
В результате пожара в частном доме в деревне Средняя Мельница Кунгурского округа Пермского края погибли люди. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«В деревне Средняя Мельница горели надворные постройки и внутри дома. Площадь возгорания составила 142 квадратных метра. На пожаре есть погибшие, травмированных нет», — написано на сайте ведомства.
К тушению привлекались 26 спасателей и восемь единиц техники. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
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