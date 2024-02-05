В Челябинске самые дорогие таунхаусы продают в центре за 59,5 и 32 млн рублей

Самый дорогой в регионе таунхаус продается за 59,5 млн рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Челябинской области самые дорогие таунхаусы продаются в Центральном районе Челябинска и в поселке Тургояк. Наиболее дорогой объект стоит почти 60 млн рублей, на втором и третьем месте в рейтинге расположились загородные дома за 39 и 32 млн рублей, сообщается на сайте «Авито Недвижимость».

«В челябинской области самый дорогой на сегодняшний день объект расположен в Центральном районе Челябинска на улице Татьяничевой. Таунхаус площадью 517 квадратных метров на участке три сотки продается за 59,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Самые дорогие таунхаусы в Челябинской области стоят как многие виллы на зарубежных курортах. Таунхаус в Центральном районе на Татьяничевой за 59,5 млн рублей оценят состоятельные челябинцы, предпочитающие жить в центре города. В загородном доме имеется надежная система электроснабжения на 380 Вольт, что позволяет без проблем использовать все устройства, требующие большего электропотребления. Также есть сауна, дополнительные постройки, а рядом находится городской бор.

Вторую строку в рейтинге самых дорогих таунхаусов в Челябинской области занимает объект, расположенный в центре поселка Тургояк вблизи пляжа. В доме есть все коммуникации, рядом — необходимая инфраструктура. Около таунхауса находятся магазины, рестораны, spa отели, школа, детский сад, храм. Объект расположен на закрытой территории. Также продавец предлагает рассмотреть особняк как инвестицию с доходностью в 30% годовых. Дом площадью 168 квадратный метров расположен на участке 2,9 сотки. Владельцем данной недвижимости можно стать за 38,9 млн рублей.

Заключительный объект в рейтинге самых дорогих таунхаусов — трехэтажный загородный дом площадью 228 квадратных метров. Он расположен на небольшом земельном участке в Центральном районе Челябинска рядом с городским бором и рекой, вблизи строящейся РМК арены, неподалеку от теннисных кортов и пешеходного моста в городском парке. Приобрести такой таунхаус можно за 31,9 млн рублей.

Трехэтажный таунхаус стоимостью 59,5 млн рублей оценят состоятельные челябинцы, предпочитающие жить в центре города Фото: сайт «Авито»

Площадь самого дорогого в регионе таунхауса составляет 517 квадратных метров Фото: сайт «Авито»

В загородном доме есть сауна, дополнительные постройки, а рядом находится городской бор Фото: сайт Авито

Вторую строку в рейтинге самых дорогих таунхаусов в Челябинской области занимает объект, расположенный в центре поселка Тургояк около пляжа Фото: сайт Авито

В топ-3 самых дорогих таунхаусов также входит трехэтажный загородный дом площадью 228 квадратных метров, объект находится в центре города Фото: сайт Авито