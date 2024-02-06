Челябинский минздрав предупредил об опасности пирсинга

Минздрав Челябинской области предупредил жителей региона об опасности пирсинга во рту. Сообщение об опасности модного веяния пресс-служба минздрава разместила 6 февраля в своем telegram-канале.
«Пирсинг во рту опасен не только для ротовой полости, он опасен для организма в целом. Ведь это инородное тело, которое может спровоцировать возникновение инфекций. Сама сережка может вызвать воспалительное заболевание языка», — уточнили в пресс-службе министерства.
В пресс-службе указали на то, что в процессе общения, жевания или просто движения проколотым языком, металлическое украшение соприкасается с зубной эмалью. Из-за этого на поверхности зуба образуются механические повреждения — микротрещины, приводящие к раздражению зубного нерва и гиперчувствительности.
Также неправильно произведенный прокол может способствовать онемению мышц, потере вкусовых ощущений и даже речи. В пресс-службе минздрава советуют, если человек все же решился на пирсинг полости рта, прежде, чем сделать прокол, посоветоваться со стоматологом.
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