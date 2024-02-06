Челябинский минздрав предупредил об опасности пирсинга

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Открытие первого этажа Дома Маклецкого. Екатеринбург, девушка, пирсинг
Пирсинг может быть опасен для здоровья Фото:

Минздрав Челябинской области предупредил жителей региона об опасности пирсинга во рту. Сообщение об опасности модного веяния пресс-служба минздрава разместила 6 февраля в своем telegram-канале.

«Пирсинг во рту опасен не только для ротовой полости, он опасен для организма в целом. Ведь это инородное тело, которое может спровоцировать возникновение инфекций. Сама сережка может вызвать воспалительное заболевание языка», — уточнили в пресс-службе министерства.

В пресс-службе указали на то, что в процессе общения, жевания или просто движения проколотым языком, металлическое украшение соприкасается с зубной эмалью. Из-за этого на поверхности зуба образуются механические повреждения — микротрещины, приводящие к раздражению зубного нерва и гиперчувствительности.

Также неправильно произведенный прокол может способствовать онемению мышц, потере вкусовых ощущений и даже речи. В пресс-службе минздрава советуют, если человек все же решился на пирсинг полости рта, прежде, чем сделать прокол, посоветоваться со стоматологом.

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Минздрав Челябинской области предупредил жителей региона об опасности пирсинга во рту. Сообщение об опасности модного веяния пресс-служба минздрава разместила 6 февраля в своем telegram-канале. «Пирсинг во рту опасен не только для ротовой полости, он опасен для организма в целом. Ведь это инородное тело, которое может спровоцировать возникновение инфекций. Сама сережка может вызвать воспалительное заболевание языка», — уточнили в пресс-службе министерства. В пресс-службе указали на то, что в процессе общения, жевания или просто движения проколотым языком, металлическое украшение соприкасается с зубной эмалью. Из-за этого на поверхности зуба образуются механические повреждения — микротрещины, приводящие к раздражению зубного нерва и гиперчувствительности. Также неправильно произведенный прокол может способствовать онемению мышц, потере вкусовых ощущений и даже речи. В пресс-службе минздрава советуют, если человек все же решился на пирсинг полости рта, прежде, чем сделать прокол, посоветоваться со стоматологом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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