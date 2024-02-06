Сенат США поддержал кандидатуру Кэмпбелла на должность замглавы Госдепа

07 февраля 2024 в 01:42 Размер текста - 17 +

Кандидатуру Кэмпбелла поддержали большинство сенаторов США Фото: Георгий Бергал © URA.RU Сенат США поддержал кандидатуру Курта Кэмпбелла большинством голосов на пост первого замглавы госдепартамента страны. Об этом говорят итоги голосования верхней палаты конгресса. «Кэмпбелла поддержали 92 американских сенатора. Еще пять законодателей высказались против», — свидетельствуют данные голосования, передает РИА Новости. Кандидатуру Кэмпбелла предложил действующий президент США Джо Байден. По просьбе американского лидера эту должность сейчас занимает Виктория Нуланд. Уэнди Шерман, занимавшая пост замглавы Госдепа страны до этого, ушла на пенсию, передает RT.

Сенат США поддержал кандидатуру Курта Кэмпбелла большинством голосов на пост первого замглавы госдепартамента страны. Об этом говорят итоги голосования верхней палаты конгресса. «Кэмпбелла поддержали 92 американских сенатора. Еще пять законодателей высказались против», — свидетельствуют данные голосования, передает РИА Новости. Кандидатуру Кэмпбелла предложил действующий президент США Джо Байден. По просьбе американского лидера эту должность сейчас занимает Виктория Нуланд. Уэнди Шерман, занимавшая пост замглавы Госдепа страны до этого, ушла на пенсию, передает RT.