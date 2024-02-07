Политика Власть Глава Тамбовской области предложил платить россиянам за поддержку бойцов СВО Губернатор Егоров предложил закрепить в РФ профессию «социальный координатор» 07 февраля 2024 в 14:08 Размер текста - 17 + Максим Егоров предложил создать специальность для помощи участникам СВО и их семьям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тамбовской области Максим Егоров предложил официально создать профессию «социальный координатор» для поддержки участников спецоперации и их семей. Таких специалистов уже обучают на территории региона. «Мы предложим Министерству науки и высшего образования России законодательно закрепить профессию „социальный координатор“», — сказал Максим Егоров. Его слова передает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что такие специалисты должны оказывать комплексную поддержку участникам СВО и их родным. При этом координатору необходимо иметь психологические, педагогические и экономические знания. Представитель профессии должен будет работать с конкретным человеком, оказавшемся в трудной ситуации, отвечая за организацию процесса оказания помощи. Егоров уточнил, что «социальных координаторов» уже обучают в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина. Для этого власти выделили несколько бюджетных мест. По словам губернатора, первая группа из 18 человек приступила к освоению профессии. Замгендиректора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Анна Суханова заявила о поддержке инициативы Егорова. Она отметила, что АСИ готово взять на себя реализацию этого проекта. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров предложил официально создать профессию «социальный координатор» для поддержки участников спецоперации и их семей. Таких специалистов уже обучают на территории региона. «Мы предложим Министерству науки и высшего образования России законодательно закрепить профессию „социальный координатор“», — сказал Максим Егоров. Его слова передает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что такие специалисты должны оказывать комплексную поддержку участникам СВО и их родным. При этом координатору необходимо иметь психологические, педагогические и экономические знания. Представитель профессии должен будет работать с конкретным человеком, оказавшемся в трудной ситуации, отвечая за организацию процесса оказания помощи. Егоров уточнил, что «социальных координаторов» уже обучают в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина. Для этого власти выделили несколько бюджетных мест. По словам губернатора, первая группа из 18 человек приступила к освоению профессии. Замгендиректора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Анна Суханова заявила о поддержке инициативы Егорова. Она отметила, что АСИ готово взять на себя реализацию этого проекта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям