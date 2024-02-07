Глава Тамбовской области предложил платить россиянам за поддержку бойцов СВО

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров предложил официально создать профессию «социальный координатор» для поддержки участников спецоперации и их семей. Таких специалистов уже обучают на территории региона.
«Мы предложим Министерству науки и высшего образования России законодательно закрепить профессию „социальный координатор“», — сказал Максим Егоров. Его слова передает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что такие специалисты должны оказывать комплексную поддержку участникам СВО и их родным.
При этом координатору необходимо иметь психологические, педагогические и экономические знания. Представитель профессии должен будет работать с конкретным человеком, оказавшемся в трудной ситуации, отвечая за организацию процесса оказания помощи.
Егоров уточнил, что «социальных координаторов» уже обучают в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина. Для этого власти выделили несколько бюджетных мест. По словам губернатора, первая группа из 18 человек приступила к освоению профессии.
Замгендиректора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Анна Суханова заявила о поддержке инициативы Егорова. Она отметила, что АСИ готово взять на себя реализацию этого проекта.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.