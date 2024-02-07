Глава Тамбовской области предложил платить россиянам за поддержку бойцов СВО

Губернатор Егоров предложил закрепить в РФ профессию «социальный координатор»
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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, портрет, егоров максим
Максим Егоров предложил создать специальность для помощи участникам СВО и их семьям Фото:

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров предложил официально создать профессию «социальный координатор» для поддержки участников спецоперации и их семей. Таких специалистов уже обучают на территории региона.

«Мы предложим Министерству науки и высшего образования России законодательно закрепить профессию „социальный координатор“», — сказал Максим Егоров. Его слова передает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что такие специалисты должны оказывать комплексную поддержку участникам СВО и их родным.

При этом координатору необходимо иметь психологические, педагогические и экономические знания. Представитель профессии должен будет работать с конкретным человеком, оказавшемся в трудной ситуации, отвечая за организацию процесса оказания помощи.

Егоров уточнил, что «социальных координаторов» уже обучают в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина. Для этого власти выделили несколько бюджетных мест. По словам губернатора, первая группа из 18 человек приступила к освоению профессии.

Замгендиректора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Анна Суханова заявила о поддержке инициативы Егорова. Она отметила, что АСИ готово взять на себя реализацию этого проекта.

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Губернатор Тамбовской области Максим Егоров предложил официально создать профессию «социальный координатор» для поддержки участников спецоперации и их семей. Таких специалистов уже обучают на территории региона. «Мы предложим Министерству науки и высшего образования России законодательно закрепить профессию „социальный координатор“», — сказал Максим Егоров. Его слова передает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что такие специалисты должны оказывать комплексную поддержку участникам СВО и их родным. При этом координатору необходимо иметь психологические, педагогические и экономические знания. Представитель профессии должен будет работать с конкретным человеком, оказавшемся в трудной ситуации, отвечая за организацию процесса оказания помощи. Егоров уточнил, что «социальных координаторов» уже обучают в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина. Для этого власти выделили несколько бюджетных мест. По словам губернатора, первая группа из 18 человек приступила к освоению профессии. Замгендиректора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Анна Суханова заявила о поддержке инициативы Егорова. Она отметила, что АСИ готово взять на себя реализацию этого проекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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