В Кремле ответили на желание Трампа переговорить с Путиным

Песков: наработок по разговору с Трампом пока нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа о его намерении провести переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, поступившая информация была воспринята к рассмотрению, однако никаких наработок по такому диалогу на данный момент нет.

«Пока никаких наработок по разговору с Трампом нет», — передает слова Пескова ТАСС. В комментарии «Интерфаксу» он добавил, что такой разговор может быть быстро организован. Дональд Трамп ранее анонсировал предстоящий разговор с Владимиром Путиным, заявив о «хорошем диалоге». Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

На встрече с Путиным, состоявшейся 15 августа на военно-воздушной базе в Аляске, лидеры обсудили пути урегулирования ситуации на Украине и отметили настроенность обеих стран на сотрудничество. Трамп подчеркнул, что дальнейшее решение зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

