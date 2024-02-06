Общество Мясные продукты из Сургута будут отправлять на СВО и в Сектор Газа 07 февраля 2024 в 16:28 Размер текста - 17 + Сургутский предприниматель будет поставлять тушенку бойцам на СВО и в Сектор Газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мясные продукты из Сургута (ХМАО) будут отправлять в качестве гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции и в Сектор Газа. Таковы условия договора поставок, который заключил сургутский производитель мясопродуктов с департаментом агропромышленного комплекса правительства Московской области. «В рамках 31-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья „ПРОДЭКСПО“ в Москве индивидуальный предприниматель Александр Артеменко (торговая марка „Вкусно! Мясо“) заключил договор с департаментом АПК правительства Московской области о поставках готовых блюд для отправки гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции и в Сектор Газа. ИП производит готовые блюда с помощью технологии, которая дает возможность сохранить продукт до двух лет», — сообщил Фонд развития Югры на своем сайте. На выставочной площадке предприниматель заключил еще несколько важных соглашений. Он договорился с владельцем бренда «Роллтон» о производстве заправок для супов быстрого приготовления и с производителем консервов о выпуске своей продукции под маркой «Помидорка». Ранее URA.RU писало, что из ХМАО отправляют на экспорт рыбу, дикоросы и древесину. Продукцию поставляют в Сербскую республику, Китай, Египет, Иран, Беларусь, Азербайджан и в страны Средней Азии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Мясные продукты из Сургута (ХМАО) будут отправлять в качестве гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции и в Сектор Газа. Таковы условия договора поставок, который заключил сургутский производитель мясопродуктов с департаментом агропромышленного комплекса правительства Московской области. «В рамках 31-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья „ПРОДЭКСПО“ в Москве индивидуальный предприниматель Александр Артеменко (торговая марка „Вкусно! Мясо“) заключил договор с департаментом АПК правительства Московской области о поставках готовых блюд для отправки гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции и в Сектор Газа. ИП производит готовые блюда с помощью технологии, которая дает возможность сохранить продукт до двух лет», — сообщил Фонд развития Югры на своем сайте. На выставочной площадке предприниматель заключил еще несколько важных соглашений. Он договорился с владельцем бренда «Роллтон» о производстве заправок для супов быстрого приготовления и с производителем консервов о выпуске своей продукции под маркой «Помидорка». Ранее URA.RU писало, что из ХМАО отправляют на экспорт рыбу, дикоросы и древесину. Продукцию поставляют в Сербскую республику, Китай, Египет, Иран, Беларусь, Азербайджан и в страны Средней Азии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям