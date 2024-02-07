В Челябинске 54% работодателей не считают рождение детей проблемой для карьеры

В Челябинске большинство работодателей уверены, появление детей не является проблемой для карьеры, а каждый четвертый считает, что строить карьеру лучше до появления детей. При этом 24% женщин после появления ребенка стали уделять меньше внимания карьере, в 15% случаев они захотели расти в профессии и зарабатывать, сообщают аналитики в исследовании Superjob.
«В Челябинске 54% работодателей уверяет, что рождение детей не отражается на карьере женщины, а каждый четвертый считает, что строить карьеру лучше до появления наследников. При этом 24% женщин после появления ребенка стали уделять меньше внимания карьере, в 15% случаев они захотели расти в профессии и зарабатывать», — сообщается в исследовании.
Как отмечается в исследовании, по поводу продолжительности отпуска по уходу за ребенком 38% работодателей говорят, что этот нерабочий период не уменьшает возможность построить карьеру. При этом 23% считают, что из декрета лучше выходить через полтора года. А 15% работодателей советуют сократить отпуск по уходу за ребенком до года.
При этом после завершения отпуска по уходу за ребенком 46% челябинок меняют место работы, 22% выходят на старое место. И только 5% возвращаются на работу с повышением в должности.
Также опрос показал, что 40% челябинцев не видят в рождении женщиной детей каких-либо помех для ее карьеры. 28% советуют планировать свою жизнь таким образом, чтобы сначала добиться карьерных целей и только потом отдаться материнству. А 15% челябинцев, напротив, считают: сначала дети — затем карьера.
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