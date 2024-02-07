07 февраля 2024

В Перми грузовик столкнулся с пассажирским автобусом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые автобусы. Пермь, автобус, пермский период
Грузовик въехал в автобус Фото:

В Перми рядом с Красавинским мостом произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости».

«ДТП с автобусом не доезжая до Красавинского моста в сторону Закамска. Образуется пробка. Будьте аккуратнее», — написал автор поста.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее агентство сообщало, что в центре Перми столкнулись иномарка и пассажирский автобус.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми рядом с Красавинским мостом произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «ДТП с автобусом не доезжая до Красавинского моста в сторону Закамска. Образуется пробка. Будьте аккуратнее», — написал автор поста. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее агентство сообщало, что в центре Перми столкнулись иномарка и пассажирский автобус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...