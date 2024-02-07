Грузовик въехал в автобус
В Перми рядом с Красавинским мостом произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. Видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости».
«ДТП с автобусом не доезжая до Красавинского моста в сторону Закамска. Образуется пробка. Будьте аккуратнее», — написал автор поста.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее агентство сообщало, что в центре Перми столкнулись иномарка и пассажирский автобус.
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