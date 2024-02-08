Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
Главы государств провели разговор перед китайским Новым годом Фото:

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии китайского Нового года. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным», — передает телевидение. Отмечается, что главы государств провели разговор в преддверии наступающего Нового года в Китае по лунному календарю. В этом году праздник выпал на 10 февраля.

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Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии китайского Нового года. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. «Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным», — передает телевидение. Отмечается, что главы государств провели разговор в преддверии наступающего Нового года в Китае по лунному календарю. В этом году праздник выпал на 10 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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