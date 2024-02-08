Политика Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином 08 февраля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 + Главы государств провели разговор перед китайским Новым годом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии китайского Нового года. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. «Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным», — передает телевидение . Отмечается, что главы государств провели разговор в преддверии наступающего Нового года в Китае по лунному календарю. В этом году праздник выпал на 10 февраля. Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии китайского Нового года. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. «Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным», — передает телевидение. Отмечается, что главы государств провели разговор в преддверии наступающего Нового года в Китае по лунному календарю. В этом году праздник выпал на 10 февраля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям