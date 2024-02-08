Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии китайского Нового года. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
«Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным», — передает телевидение. Отмечается, что главы государств провели разговор в преддверии наступающего Нового года в Китае по лунному календарю. В этом году праздник выпал на 10 февраля.
Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии китайского Нового года. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. «Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным», — передает телевидение. Отмечается, что главы государств провели разговор в преддверии наступающего Нового года в Китае по лунному календарю. В этом году праздник выпал на 10 февраля.