В ХМАО гражданин Турции избежал наказания за избиение женщины

08 февраля 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Мужчина, побивший женщину, избежал наказания из-за примирения сторон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мегионский городской суд ХМАО прекратил уголовное дело в отношении гражданина Турецкой Республики, который избил женщину и разбил стекла в ее автомобиле. Дело было прекращено за примирением сторон, сообщается в картотеке суда. «Уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 116.1 (побои — прим. URA.RU), частью 1 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества — прим. URA.RU) Уголовного кодекса Российской Федерации, — прекратить, в связи с примирением сторон», — сообщается в картотеке. Смягчающим обстоятельством также стало то, что у мужчины двое малолетних детей. Мужчина обвинялся в повреждении автомобиля Mazda 3, который принадлежал потерпевшей. Он разбил кулаками стекла автомобиля, причинив югорчанке ущерб на сумму более 100 000 рублей. Позднее он же напал на югорчанку и нанес ей побои, не повлекшие серьезных последствий. Однако уголовное дело было прекращено — мужчина помирился с потерпевшей и полностью возместил ущерб. Ранее URA.RU сообщало, что суд в ХМАО отправил мужчину на исправительные работы за убийство родного брата. Его действия были квалифицированы как превышение пределов необходимой самообороны.

Мегионский городской суд ХМАО прекратил уголовное дело в отношении гражданина Турецкой Республики, который избил женщину и разбил стекла в ее автомобиле. Дело было прекращено за примирением сторон, сообщается в картотеке суда. «Уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 116.1 (побои — прим. URA.RU), частью 1 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества — прим. URA.RU) Уголовного кодекса Российской Федерации, — прекратить, в связи с примирением сторон», — сообщается в картотеке. Смягчающим обстоятельством также стало то, что у мужчины двое малолетних детей. Мужчина обвинялся в повреждении автомобиля Mazda 3, который принадлежал потерпевшей. Он разбил кулаками стекла автомобиля, причинив югорчанке ущерб на сумму более 100 000 рублей. Позднее он же напал на югорчанку и нанес ей побои, не повлекшие серьезных последствий. Однако уголовное дело было прекращено — мужчина помирился с потерпевшей и полностью возместил ущерб. Ранее URA.RU сообщало, что суд в ХМАО отправил мужчину на исправительные работы за убийство родного брата. Его действия были квалифицированы как превышение пределов необходимой самообороны.