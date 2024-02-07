07 февраля 2024

В ХМАО гражданин Турции избежал наказания за избиение женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Мужчина, побивший женщину, избежал наказания из-за примирения сторон Фото:

Мегионский городской суд ХМАО прекратил уголовное дело в отношении гражданина Турецкой Республики, который избил женщину и разбил стекла в ее автомобиле. Дело было прекращено за примирением сторон, сообщается в картотеке суда.

«Уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 116.1 (побои — прим. URA.RU), частью 1 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества — прим. URA.RU) Уголовного кодекса Российской Федерации, — прекратить, в связи с примирением сторон», — сообщается в картотеке. Смягчающим обстоятельством также стало то, что у мужчины двое малолетних детей.

Мужчина обвинялся в повреждении автомобиля Mazda 3, который принадлежал потерпевшей. Он разбил кулаками стекла автомобиля, причинив югорчанке ущерб на сумму более 100 000 рублей. Позднее он же напал на югорчанку и нанес ей побои, не повлекшие серьезных последствий. Однако уголовное дело было прекращено — мужчина помирился с потерпевшей и полностью возместил ущерб.

Ранее URA.RU сообщало, что суд в ХМАО отправил мужчину на исправительные работы за убийство родного брата. Его действия были квалифицированы как превышение пределов необходимой самообороны.

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Мегионский городской суд ХМАО прекратил уголовное дело в отношении гражданина Турецкой Республики, который избил женщину и разбил стекла в ее автомобиле. Дело было прекращено за примирением сторон, сообщается в картотеке суда. «Уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 116.1 (побои — прим. URA.RU), частью 1 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества — прим. URA.RU) Уголовного кодекса Российской Федерации, — прекратить, в связи с примирением сторон», — сообщается в картотеке. Смягчающим обстоятельством также стало то, что у мужчины двое малолетних детей. Мужчина обвинялся в повреждении автомобиля Mazda 3, который принадлежал потерпевшей. Он разбил кулаками стекла автомобиля, причинив югорчанке ущерб на сумму более 100 000 рублей. Позднее он же напал на югорчанку и нанес ей побои, не повлекшие серьезных последствий. Однако уголовное дело было прекращено — мужчина помирился с потерпевшей и полностью возместил ущерб. Ранее URA.RU сообщало, что суд в ХМАО отправил мужчину на исправительные работы за убийство родного брата. Его действия были квалифицированы как превышение пределов необходимой самообороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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