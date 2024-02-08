Сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю

08 февраля 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Американские сенаторы хотят направить Киеву 60 млрд долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В первом процедурном голосовании Сената США поддержали законопроект о помощи Украине и Израилю. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа. «Инициатива (принятая Сенатом — прим. URA.RU) предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более 95 млрд долларов, из которых 60,06 млрд долларов предлагают направить на поддержку Украины», — следует из трансляции. Еще 14,1 млрд долларов сенаторы хотят направить Израилю. Законопроект не содержал положений о выделении средств на охрану южной границы США. Теперь в верхней палате законодательного органа начнется рассмотрение инициативы. Ранее американские сенаторы заблокировали помощь Украине в виде 60,06 млрд долларов. Президент США Джо Байден уже заявлял, что законопроект о выделении денег на поставки оружия Киеву и о безопасности границ США могут не одобрить.

В первом процедурном голосовании Сената США поддержали законопроект о помощи Украине и Израилю. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа. «Инициатива (принятая Сенатом — прим. URA.RU) предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более 95 млрд долларов, из которых 60,06 млрд долларов предлагают направить на поддержку Украины», — следует из трансляции. Еще 14,1 млрд долларов сенаторы хотят направить Израилю. Законопроект не содержал положений о выделении средств на охрану южной границы США. Теперь в верхней палате законодательного органа начнется рассмотрение инициативы. Ранее американские сенаторы заблокировали помощь Украине в виде 60,06 млрд долларов. Президент США Джо Байден уже заявлял, что законопроект о выделении денег на поставки оружия Киеву и о безопасности границ США могут не одобрить.