Сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю

В первом процедурном голосовании Сената США поддержали законопроект о помощи Украине и Израилю. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.
«Инициатива (принятая Сенатом — прим. URA.RU) предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более 95 млрд долларов, из которых 60,06 млрд долларов предлагают направить на поддержку Украины», —
Законопроект не содержал положений о выделении средств на охрану южной границы США. Теперь в верхней палате законодательного органа начнется рассмотрение инициативы.
Ранее американские сенаторы заблокировали помощь Украине в виде 60,06 млрд долларов. Президент США Джо Байден уже заявлял, что законопроект о выделении денег на поставки оружия Киеву и о безопасности границ США могут не одобрить.
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