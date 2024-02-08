В Сургуте Росгвардия перекрыла улицу. Видео

09 февраля 2024 в 02:56 Размер текста - 17 +

Правоохранители выставили машины с включенными спецсигналами на нескольких улицах Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) вечером 8 февраля на проспекте Мира сотрудники Росгвардии перекрыли движение для автомобилей. Об этом очевидцы сообщают в соцсети. «На проспекте Мира возле ТЦ „Никольский“ сотрудники Росгвардии перекрыли движение», — сообщается в telegram-канале «К-Информ Сургут». Предположительно проводятся спецмероприятия. Из-за этого на дорогах начали образовываться пробки. В telegram-канале «МДПС Сургут» подписчики сообщали о том, что перекрывалась также развязка на проспекте Ленина. Транспортное кольцо как раз пересекает проспект Мира. Причины произошедшего не сообщаются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

В Сургуте (ХМАО) вечером 8 февраля на проспекте Мира сотрудники Росгвардии перекрыли движение для автомобилей. Об этом очевидцы сообщают в соцсети. «На проспекте Мира возле ТЦ „Никольский“ сотрудники Росгвардии перекрыли движение», — сообщается в telegram-канале «К-Информ Сургут». Предположительно проводятся спецмероприятия. Из-за этого на дорогах начали образовываться пробки. В telegram-канале «МДПС Сургут» подписчики сообщали о том, что перекрывалась также развязка на проспекте Ленина. Транспортное кольцо как раз пересекает проспект Мира. Причины произошедшего не сообщаются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.