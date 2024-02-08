08 февраля 2024

В Сургуте Росгвардия перекрыла улицу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
Правоохранители выставили машины с включенными спецсигналами на нескольких улицах Фото:

В Сургуте (ХМАО) вечером 8 февраля на проспекте Мира сотрудники Росгвардии перекрыли движение для автомобилей. Об этом очевидцы сообщают в соцсети.

«На проспекте Мира возле ТЦ „Никольский“ сотрудники Росгвардии перекрыли движение», — сообщается в telegram-канале «К-Информ Сургут». Предположительно проводятся спецмероприятия. Из-за этого на дорогах начали образовываться пробки.

В telegram-канале «МДПС Сургут» подписчики сообщали о том, что перекрывалась также развязка на проспекте Ленина. Транспортное кольцо как раз пересекает проспект Мира. Причины произошедшего не сообщаются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Сургуте (ХМАО) вечером 8 февраля на проспекте Мира сотрудники Росгвардии перекрыли движение для автомобилей. Об этом очевидцы сообщают в соцсети. «На проспекте Мира возле ТЦ „Никольский“ сотрудники Росгвардии перекрыли движение», — сообщается в telegram-канале «К-Информ Сургут». Предположительно проводятся спецмероприятия. Из-за этого на дорогах начали образовываться пробки. В telegram-канале «МДПС Сургут» подписчики сообщали о том, что перекрывалась также развязка на проспекте Ленина. Транспортное кольцо как раз пересекает проспект Мира. Причины произошедшего не сообщаются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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