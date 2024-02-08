08 февраля 2024

В Челябинской области из-за снежной бури перекрыли дорогу до Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение ограничили из-за мокрого снегопада и метелей Фото:

В Челябинской области 9 февраля из-за снежной бури дорогу «Кизильское — граница Казахстана» перекрыли для такси, автобусов и большегрузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.

«9 февраля с 08:00 до 12:00 в связи с непогодой вводится временное ограничение на дороге регионального назначения. Проезд для тяжеловесов, такси и автобусов будет закрыт на трассе Кизильское-Бреды-Мариинский-граница Казахстана», — сообщили в министерстве.

Причиной стали сильный мокрый снег, сильный ветер и метели. Ограничения из-за мощного снегопада продлили и на трассе М-5 «Урал». Там проезд для тяжеловесов и пассажирского транспорта закрыт до 12:00.

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В Челябинской области 9 февраля из-за снежной бури дорогу «Кизильское — граница Казахстана» перекрыли для такси, автобусов и большегрузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндортранса. «9 февраля с 08:00 до 12:00 в связи с непогодой вводится временное ограничение на дороге регионального назначения. Проезд для тяжеловесов, такси и автобусов будет закрыт на трассе Кизильское-Бреды-Мариинский-граница Казахстана», — сообщили в министерстве. Причиной стали сильный мокрый снег, сильный ветер и метели. Ограничения из-за мощного снегопада продлили и на трассе М-5 «Урал». Там проезд для тяжеловесов и пассажирского транспорта закрыт до 12:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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