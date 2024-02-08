В Челябинской области из-за снежной бури перекрыли дорогу до Казахстана

В Челябинской области 9 февраля из-за снежной бури дорогу «Кизильское — граница Казахстана» перекрыли для такси, автобусов и большегрузов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.
«9 февраля с 08:00 до 12:00 в связи с непогодой вводится временное ограничение на дороге регионального назначения. Проезд для тяжеловесов, такси и автобусов будет закрыт на трассе Кизильское-Бреды-Мариинский-граница Казахстана», — сообщили в министерстве.
Причиной стали сильный мокрый снег, сильный ветер и метели. Ограничения из-за мощного снегопада продлили и на трассе М-5 «Урал». Там проезд для тяжеловесов и пассажирского транспорта закрыт до 12:00.
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