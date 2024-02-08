08 февраля 2024

Пермские власти оценили влияние сериала «Слово пацана» на криминогенную обстановку

Минтербез: сериал «Слово пацана» не привел к агрессии среди пермской молодежи
© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана"
В молодежном парламенте Пермского края обсудили сериал, ставший популярным Фото:

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не привел к совершению противоправных действий пермской молодежью. Влияние сериала на криминогенную обстановку в Пермском крае обсуждалось на заседании краевого молодежного парламента. Об этом сообщается в telegram-канале законодательного собрания Пермского края.

«Неправомерных действий со стороны молодежи, спровоцированных нашумевшим сериалом, на территории края по линии министерства территориальной безопасности Прикамья выявлено не было», — приводит ЗС слова и. о. начальника отдела информбезопасности детской и молодежной среды в интернете минтербеза края Александры Ульяновой. Чиновница представила молодым парламентариям свой доклад о мерах по борьбе с киберэкстремизмом в молодежной среде.

URA.RU рассказывало, что в сериале «Слово пацана» снимались два пермских актера: Ярослав Могильников, сыгравший роль Ералаша и Лев Черепанов, сыгравший бандита. По мнению психолога, сериал стал популярным, поскольку отражает скрытые мысли и воспоминания. Актер Могильников призвал не идеализировать героев сериала и не подражать им. По его словам, возвращаться в 90-е и воссоздавать уличные группировки не стоит.

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Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» не привел к совершению противоправных действий пермской молодежью. Влияние сериала на криминогенную обстановку в Пермском крае обсуждалось на заседании краевого молодежного парламента. Об этом сообщается в telegram-канале законодательного собрания Пермского края. «Неправомерных действий со стороны молодежи, спровоцированных нашумевшим сериалом, на территории края по линии министерства территориальной безопасности Прикамья выявлено не было», — приводит ЗС слова и. о. начальника отдела информбезопасности детской и молодежной среды в интернете минтербеза края Александры Ульяновой. Чиновница представила молодым парламентариям свой доклад о мерах по борьбе с киберэкстремизмом в молодежной среде. URA.RU рассказывало, что в сериале «Слово пацана» снимались два пермских актера: Ярослав Могильников, сыгравший роль Ералаша и Лев Черепанов, сыгравший бандита. По мнению психолога, сериал стал популярным, поскольку отражает скрытые мысли и воспоминания. Актер Могильников призвал не идеализировать героев сериала и не подражать им. По его словам, возвращаться в 90-е и воссоздавать уличные группировки не стоит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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