Вещи в стиле сериала «Слово пацана» вызвали ажиотаж у пермяков. Фото

В Перми выросли продажи вещей в стилистике «Слова пацана»

19 декабря 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Пермяки скупают шапки и спортивные костюмы Фото: пресс-служба «Ростелеком» Жители Перми скупают вещи в стиле нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». После премьеры сериала продажи шапок как у главных героев выросли на 400%, а спортивных костюмов — на 200%, рассказали в пресс-службе сервиса «Авито». «На Авито взлетели продажи вещей позднего СССР, а также атрибутики сериала „Слово пацана. Кровь на асфальте“. Продажи шапок в стилистике сериала в Перми выросли на 400%, пиджаков и костюмов — на 50%, а спортивных костюмов — 200%», — рассказали в пресс-службе сервиса. Дороже всего продаются спортивные костюмы. За олимпийку со штанами придется заплатить в среднем 4,6 тысячи рублей. Головные уборы отдают за 3,5 тысячи рублей. Самый бюджетный аксессуар 1990-х — пиджак. За него просят заплатить 2,2 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки стали продавать свои вещи в стиле 1990-х. На сайтах объявлений можно найти шарф, спортивный костюм и шубу. За точный аналог шапки героя придется заплатить 4,5 тысячи рублей Фото предоставлено пресс-службой «Авито» Пермяки продают кожаные куртки (11 тысяч рублей) и свитера (2,5 тысячи рублей) Фото предоставлено пресс-службой «Авито»

Жители Перми скупают вещи в стиле нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». После премьеры сериала продажи шапок как у главных героев выросли на 400%, а спортивных костюмов — на 200%, рассказали в пресс-службе сервиса «Авито». «На Авито взлетели продажи вещей позднего СССР, а также атрибутики сериала „Слово пацана. Кровь на асфальте“. Продажи шапок в стилистике сериала в Перми выросли на 400%, пиджаков и костюмов — на 50%, а спортивных костюмов — 200%», — рассказали в пресс-службе сервиса. Дороже всего продаются спортивные костюмы. За олимпийку со штанами придется заплатить в среднем 4,6 тысячи рублей. Головные уборы отдают за 3,5 тысячи рублей. Самый бюджетный аксессуар 1990-х — пиджак. За него просят заплатить 2,2 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки стали продавать свои вещи в стиле 1990-х. На сайтах объявлений можно найти шарф, спортивный костюм и шубу.