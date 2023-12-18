18 декабря 2023

Вещи в стиле сериала «Слово пацана» вызвали ажиотаж у пермяков. Фото

В Перми выросли продажи вещей в стилистике «Слова пацана»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
фото со съемок сериала "Слово пацана"
Пермяки скупают шапки и спортивные костюмы Фото:

Жители Перми скупают вещи в стиле нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». После премьеры сериала продажи шапок как у главных героев выросли на 400%, а спортивных костюмов — на 200%, рассказали в пресс-службе сервиса «Авито».

«На Авито взлетели продажи вещей позднего СССР, а также атрибутики сериала „Слово пацана. Кровь на асфальте“. Продажи шапок в стилистике сериала в Перми выросли на 400%, пиджаков и костюмов — на 50%, а спортивных костюмов — 200%», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Дороже всего продаются спортивные костюмы. За олимпийку со штанами придется заплатить в среднем 4,6 тысячи рублей. Головные уборы отдают за 3,5 тысячи рублей. Самый бюджетный аксессуар 1990-х — пиджак. За него просят заплатить 2,2 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки стали продавать свои вещи в стиле 1990-х. На сайтах объявлений можно найти шарф, спортивный костюм и шубу.

За точный аналог шапки героя придется заплатить 4,5 тысячи рублей
За точный аналог шапки героя придется заплатить 4,5 тысячи рублей
Пермяки продают кожаные куртки (11 тысяч рублей) и свитера (2,5 тысячи рублей)
Пермяки продают кожаные куртки (11 тысяч рублей) и свитера (2,5 тысячи рублей)

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Перми скупают вещи в стиле нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». После премьеры сериала продажи шапок как у главных героев выросли на 400%, а спортивных костюмов — на 200%, рассказали в пресс-службе сервиса «Авито». «На Авито взлетели продажи вещей позднего СССР, а также атрибутики сериала „Слово пацана. Кровь на асфальте“. Продажи шапок в стилистике сериала в Перми выросли на 400%, пиджаков и костюмов — на 50%, а спортивных костюмов — 200%», — рассказали в пресс-службе сервиса. Дороже всего продаются спортивные костюмы. За олимпийку со штанами придется заплатить в среднем 4,6 тысячи рублей. Головные уборы отдают за 3,5 тысячи рублей. Самый бюджетный аксессуар 1990-х — пиджак. За него просят заплатить 2,2 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки стали продавать свои вещи в стиле 1990-х. На сайтах объявлений можно найти шарф, спортивный костюм и шубу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...