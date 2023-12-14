Пермский психолог раскрыла секрет популярности сериала «Слово пацана»

Пермский психолог Колупаева: «Слово пацана» позволяет прожить скрытые эмоции

15 декабря 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Сериал — отражение бессознательной действительности Фото: пресс-служба «Ростелеком» Нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал популярным, потому что отражает скрытые мысли и воспоминания. Картина показывает эмоции, которые люди не могут позволить себе пережить, рассказала пермский психолог Елена Колупаева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сериал „Слово пацана“ имеет такую популярность, потому что это отражение бессознательной действительности, в которой мы живем. То, что я не могу себе позволить прожить свою беспомощность, отчаяние, грусть или горе, я встрою в картинку, которую смотрю. В психологии это называется „Проективная идентификация“. Простыми словами — фантазия переадресованная другому. Это не я в ярости, это герой фильма, но мне так „зашло“», — написала психолог. Она добавила, что современные зрители живут во время кризисов и конфликтов. Люди ругаются в домовых чатах, на парковках, в магазинах и других общественных местах. Сериал очень хорошо «ложится» на эти эмоции. «Любые яркие эмоции, например, восторг или отвращение говорят о внутренних процессах, которые триггером зацепил сериал», — отметила психолог. Ранее стало известно, что в сериале «Слово пацана» снимались два пермских актера. Ярослав Могильников, сыгравший роль Ералаша, призвал зрителей не подражать героям фильма. Актер Лев Черепанов снялся в роли бандита. После успеха сериала, мошенники создали фейковый аккаунт актера в Telegram и объявили кастинг на роли во втором сезоне сериала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал популярным, потому что отражает скрытые мысли и воспоминания. Картина показывает эмоции, которые люди не могут позволить себе пережить, рассказала пермский психолог Елена Колупаева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сериал „Слово пацана“ имеет такую популярность, потому что это отражение бессознательной действительности, в которой мы живем. То, что я не могу себе позволить прожить свою беспомощность, отчаяние, грусть или горе, я встрою в картинку, которую смотрю. В психологии это называется „Проективная идентификация“. Простыми словами — фантазия переадресованная другому. Это не я в ярости, это герой фильма, но мне так „зашло“», — написала психолог. Она добавила, что современные зрители живут во время кризисов и конфликтов. Люди ругаются в домовых чатах, на парковках, в магазинах и других общественных местах. Сериал очень хорошо «ложится» на эти эмоции. «Любые яркие эмоции, например, восторг или отвращение говорят о внутренних процессах, которые триггером зацепил сериал», — отметила психолог. Ранее стало известно, что в сериале «Слово пацана» снимались два пермских актера. Ярослав Могильников, сыгравший роль Ералаша, призвал зрителей не подражать героям фильма. Актер Лев Черепанов снялся в роли бандита. После успеха сериала, мошенники создали фейковый аккаунт актера в Telegram и объявили кастинг на роли во втором сезоне сериала.