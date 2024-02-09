Экс-глава скандально известного пермского НПФ освободился из колонии

Экс-глава пермского НПФ «Стратегия» Петр Пьянков отбыл срок в колонии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арест владельца НПФ Стратегия Петра Пьянкова в суде. Пермь, Пьянков петр
Петр Пьянков освободился 9 февраля Фото:

Экс-гендиректор скандально известного НПФ «Стратегия» Петр Пьянков освободился из исправительной колонии. Срок заключения Пьянкова истек 9 февраля.

«Бывший генеральный директор негосударственного пенсионного фонда „Стратегия“ Петр Пьянков освободился из ИК-11 общего режима, которая находится в поселке Ныроб», — пишет издание «Новый компаньон» со ссылкой на собственные источники.

В декабре 2022 года суд приговорил Пьянкова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 2 млн рублей. Бизнесмен был признан виновным в растрате. Суд установил, что Пьянков в октябре 2016 года под видом погашения задолженности АО НПФ «Стратегия» перечислил более 1,7 млн рублей в подконтрольную ему организацию. Впоследствии деньги были потрачены на цели, не связанные с деятельностью пенсионного фонда.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-гендиректор скандально известного НПФ «Стратегия» Петр Пьянков освободился из исправительной колонии. Срок заключения Пьянкова истек 9 февраля. «Бывший генеральный директор негосударственного пенсионного фонда „Стратегия“ Петр Пьянков освободился из ИК-11 общего режима, которая находится в поселке Ныроб», — пишет издание «Новый компаньон» со ссылкой на собственные источники. В декабре 2022 года суд приговорил Пьянкова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 2 млн рублей. Бизнесмен был признан виновным в растрате. Суд установил, что Пьянков в октябре 2016 года под видом погашения задолженности АО НПФ «Стратегия» перечислил более 1,7 млн рублей в подконтрольную ему организацию. Впоследствии деньги были потрачены на цели, не связанные с деятельностью пенсионного фонда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...