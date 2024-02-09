Экс-глава скандально известного пермского НПФ освободился из колонии

Экс-глава пермского НПФ «Стратегия» Петр Пьянков отбыл срок в колонии

09 февраля 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Петр Пьянков освободился 9 февраля Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Экс-гендиректор скандально известного НПФ «Стратегия» Петр Пьянков освободился из исправительной колонии. Срок заключения Пьянкова истек 9 февраля. «Бывший генеральный директор негосударственного пенсионного фонда „Стратегия“ Петр Пьянков освободился из ИК-11 общего режима, которая находится в поселке Ныроб», — пишет издание «Новый компаньон» со ссылкой на собственные источники. В декабре 2022 года суд приговорил Пьянкова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 2 млн рублей. Бизнесмен был признан виновным в растрате. Суд установил, что Пьянков в октябре 2016 года под видом погашения задолженности АО НПФ «Стратегия» перечислил более 1,7 млн рублей в подконтрольную ему организацию. Впоследствии деньги были потрачены на цели, не связанные с деятельностью пенсионного фонда.

Экс-гендиректор скандально известного НПФ «Стратегия» Петр Пьянков освободился из исправительной колонии. Срок заключения Пьянкова истек 9 февраля. «Бывший генеральный директор негосударственного пенсионного фонда „Стратегия“ Петр Пьянков освободился из ИК-11 общего режима, которая находится в поселке Ныроб», — пишет издание «Новый компаньон» со ссылкой на собственные источники. В декабре 2022 года суд приговорил Пьянкова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 2 млн рублей. Бизнесмен был признан виновным в растрате. Суд установил, что Пьянков в октябре 2016 года под видом погашения задолженности АО НПФ «Стратегия» перечислил более 1,7 млн рублей в подконтрольную ему организацию. Впоследствии деньги были потрачены на цели, не связанные с деятельностью пенсионного фонда.