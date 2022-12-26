Экс-главу скандально известного пермского НПФ вновь отправили в колонию

Петр Пьянков взят под стражу в зале суда (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший глава негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Петр Пьянков вновь отправится в колонию. Ленинский районный суд Перми, где рассматривалось дело в отношении бывшего бизнесмена, признал его виновным в растрате и приговорил к реальному лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе суда.

«Признать Пьянков виновным по ч.4 ст. 160 УК РФ и назначить два года лишения свободы. В силу ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем сложения ранее вынесенного судом наказания [от 10.12.2018 года] окончательно назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 2 млн рублей с отбыванием в колонии общего режима», — сказали URA.RU в суде. Пьянков был взят под стражу в зале суда. С учетом назначенного наказания он проведет в колонии еще год.

Суд установил, что Пьянков в октябре 2016 года под видом погашения задолженности АО НПФ «Стратегия» перечислил более 1,7 млн рублей в подконтрольное ему ООО «Кадровые услуги». Впоследствии деньги были потрачены на цели, не связанные с деятельностью пенсионного фонда, уточняет «РБК-Пермь».

Пьянков уже был осужден по делу своего бывшего пенсионного фонда. В 2018 году Ленинский районный суд Перми за хищения средств фонда и отмывание денег приговорил его к четырем годам колонии. В мае 2021 года Березниковский городской суд изменил экс-бизнесмену вид наказания. Остаток срока Пьянков отбывал не в колонии-поселении, а находясь у себя дома в Перми.