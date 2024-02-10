У Киркорова заблокировали банковские счета

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Открытая лицензия от 07.10.2016, киркоров филипп
Филипп Киркоров не внес 47 тысяч по требованию ФНС Фото:

Счета российского артиста Филиппа Киркорова в трех банках заблокировали по требованию ФНС. Это следует из базы данных ведомства. Певец не внес платеж по страхову взносу в размере 47 тысяч рублей.

«Причина блокировки — задолженность по страховым взносам», — передает telegram-канал РЕН ТВ. Отмечается, что Киркоров не выполнил требование о внесении 47 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Киркоров направил финансовую помощь жителям Белгорода, пострадавшим от обстрелов ВСУ, передают «Дни.ру». В конце января суд в Москве взыскал с российского артиста задолженность по налогам и сборам в размере почти 8 миллионов рублей.

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Счета российского артиста Филиппа Киркорова в трех банках заблокировали по требованию ФНС. Это следует из базы данных ведомства. Певец не внес платеж по страхову взносу в размере 47 тысяч рублей. «Причина блокировки — задолженность по страховым взносам», — передает telegram-канал РЕН ТВ. Отмечается, что Киркоров не выполнил требование о внесении 47 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что Киркоров направил финансовую помощь жителям Белгорода, пострадавшим от обстрелов ВСУ, передают «Дни.ру». В конце января суд в Москве взыскал с российского артиста задолженность по налогам и сборам в размере почти 8 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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