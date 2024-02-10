У Киркорова заблокировали банковские счета

10 февраля 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров не внес 47 тысяч по требованию ФНС Фото: wikimedia.org Счета российского артиста Филиппа Киркорова в трех банках заблокировали по требованию ФНС. Это следует из базы данных ведомства. Певец не внес платеж по страхову взносу в размере 47 тысяч рублей. «Причина блокировки — задолженность по страховым взносам», — передает telegram-канал РЕН ТВ. Отмечается, что Киркоров не выполнил требование о внесении 47 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что Киркоров направил финансовую помощь жителям Белгорода, пострадавшим от обстрелов ВСУ, передают « Дни.ру ». В конце января суд в Москве взыскал с российского артиста задолженность по налогам и сборам в размере почти 8 миллионов рублей.

Счета российского артиста Филиппа Киркорова в трех банках заблокировали по требованию ФНС. Это следует из базы данных ведомства. Певец не внес платеж по страхову взносу в размере 47 тысяч рублей. «Причина блокировки — задолженность по страховым взносам», — передает telegram-канал РЕН ТВ. Отмечается, что Киркоров не выполнил требование о внесении 47 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что Киркоров направил финансовую помощь жителям Белгорода, пострадавшим от обстрелов ВСУ, передают «Дни.ру». В конце января суд в Москве взыскал с российского артиста задолженность по налогам и сборам в размере почти 8 миллионов рублей.