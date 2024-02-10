У Киркорова заблокировали банковские счета

Филипп Киркоров не внес 47 тысяч по требованию ФНС
Счета российского артиста Филиппа Киркорова в трех банках заблокировали по требованию ФНС. Это следует из базы данных ведомства. Певец не внес платеж по страхову взносу в размере 47 тысяч рублей.
«Причина блокировки — задолженность по страховым взносам», — передает telegram-канал РЕН ТВ. Отмечается, что Киркоров не выполнил требование о внесении 47 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Киркоров направил финансовую помощь жителям Белгорода, пострадавшим от обстрелов ВСУ, передают «
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