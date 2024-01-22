Суд взыскал с Киркорова почти 8 млн рублей

22 января 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

С Киркорова хотят взыскать около 8 млн рублей Фото: wikipedia.org Суд в Москве взыскал с российского артиста Филиппа Киркорова задолженность по налогам и сборам в размере почти 8 млн рублей. Соответствующее решение вынес мировой судья судебного участка №374 Таганского района. Согласно данным суда, задолженность певца за 2022 год по налогам и сборам составила 7 972 985 рублей. Уточняется, что король поп-музыки не заплатил налоги в российскую казну, чем и проштрафился перед ФНС. Также в доход бюджета столицы взыскано 24 032 рублей 46 копеек в качестве государственной пошлины. Судебный приказ пока в силу не вступил, а адвокат Киркорова ничего не говорил о возможной апелляции на решение. Ранее Киркоров улетел в Дубай. Проводя концерт в ресторане он отметил, что не представляет свою жизнь без России. По его словам, даже далеко от родины ощущает присутствие русского духа.

Суд в Москве взыскал с российского артиста Филиппа Киркорова задолженность по налогам и сборам в размере почти 8 млн рублей. Соответствующее решение вынес мировой судья судебного участка №374 Таганского района. Согласно данным суда, задолженность певца за 2022 год по налогам и сборам составила 7 972 985 рублей. Уточняется, что король поп-музыки не заплатил налоги в российскую казну, чем и проштрафился перед ФНС. Также в доход бюджета столицы взыскано 24 032 рублей 46 копеек в качестве государственной пошлины. Судебный приказ пока в силу не вступил, а адвокат Киркорова ничего не говорил о возможной апелляции на решение. Ранее Киркоров улетел в Дубай. Проводя концерт в ресторане он отметил, что не представляет свою жизнь без России. По его словам, даже далеко от родины ощущает присутствие русского духа.