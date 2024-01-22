Суд взыскал с Киркорова почти 8 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
С Киркорова хотят взыскать около 8 млн рублей Фото:

Суд в Москве взыскал с российского артиста Филиппа Киркорова задолженность по налогам и сборам в размере почти 8 млн рублей. Соответствующее решение вынес мировой судья судебного участка №374 Таганского района.

Согласно данным суда, задолженность певца за 2022 год по налогам и сборам составила 7 972 985 рублей. Уточняется, что король поп-музыки не заплатил налоги в российскую казну, чем и проштрафился перед ФНС. Также в доход бюджета столицы взыскано 24 032 рублей 46 копеек в качестве государственной пошлины. Судебный приказ пока в силу не вступил, а адвокат Киркорова ничего не говорил о возможной апелляции на решение.

Ранее Киркоров улетел в Дубай. Проводя концерт в ресторане он отметил, что не представляет свою жизнь без России. По его словам, даже далеко от родины ощущает присутствие русского духа.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд в Москве взыскал с российского артиста Филиппа Киркорова задолженность по налогам и сборам в размере почти 8 млн рублей. Соответствующее решение вынес мировой судья судебного участка №374 Таганского района. Согласно данным суда, задолженность певца за 2022 год по налогам и сборам составила 7 972 985 рублей. Уточняется, что король поп-музыки не заплатил налоги в российскую казну, чем и проштрафился перед ФНС. Также в доход бюджета столицы взыскано 24 032 рублей 46 копеек в качестве государственной пошлины. Судебный приказ пока в силу не вступил, а адвокат Киркорова ничего не говорил о возможной апелляции на решение. Ранее Киркоров улетел в Дубай. Проводя концерт в ресторане он отметил, что не представляет свою жизнь без России. По его словам, даже далеко от родины ощущает присутствие русского духа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...