09 февраля 2024

Министр спорта Матыцин и губернатор Текслер встали на лыжи в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на АО Ордена Трудового Красного Знамени «Племенной завод». Челябинск, текслер алексей
Текслер пожелал всем южноуральцам принять участие в «Лыжне России» Фото:

Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер вышли на старт одного из забегов гонки «Лыжня России». С ними стартовал олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«После церемонии [открытия] Олег Матыцин и Алексей Текслер вышли на старт одного из забегов гонки [„Лыжня России“ на стадионе имени Елены Елесиной]. С ними также стартовал олимпийский чемпион Юрий Борзаковский», — говорится в telegram-канале челябинского правительства.

Матыцин отметил, что на лыжне с первого шага его переполняло чувство сотоварищества. «Радует первый забег детей, это просто вдохновляет и вселяет радость в нас, потому что это значит, у нас здоровое будущее», — отметил министр.

Текслер рассказала, что получил отличный заряд бодрости и позитива. «Желаю всем заниматься спортом и принять участие в „Лыжне России“. Огромное спасибо министерству спорта России, что все эти дни с нами», — подчеркнул губернатор.

Перед открытием турнира Матыцин передал слова приветствие от имени президента России Владимира Путина. «Впервые стартовав в 1982 году, за прошедшее время турнир вырос в масштабный и спортивный праздник… Он по праву считается одним из самых успешных проектов в сфере массового физкультурного движения», — отметил глава государства.

В соревнования «Лыжня России» в Челябинске примут участие более пяти тысяч любителей спорта разных возрастов. Массовые старты турнира в 43 муниципалитетах Челябинской области пройдут до 2 марта включительно. На старты забегов выйдут 25 тысяч южноуральцев.

Министр Матыцин и губернатор Текслер приняли участие в «Лыжне России»
Министр Матыцин и губернатор Текслер приняли участие в «Лыжне России»
Забег прошел на стадионе имени Елены Елесиной в Челябинске
Забег прошел на стадионе имени Елены Елесиной в Челябинске
Среди участников забега также были дети
Среди участников забега также были дети
На церемонии открытия наградили победителей прошедшего накануне забега
На церемонии открытия наградили победителей прошедшего накануне забега
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Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер вышли на старт одного из забегов гонки «Лыжня России». С ними стартовал олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. «После церемонии [открытия] Олег Матыцин и Алексей Текслер вышли на старт одного из забегов гонки [„Лыжня России“ на стадионе имени Елены Елесиной]. С ними также стартовал олимпийский чемпион Юрий Борзаковский», — говорится в telegram-канале челябинского правительства. Матыцин отметил, что на лыжне с первого шага его переполняло чувство сотоварищества. «Радует первый забег детей, это просто вдохновляет и вселяет радость в нас, потому что это значит, у нас здоровое будущее», — отметил министр. Текслер рассказала, что получил отличный заряд бодрости и позитива. «Желаю всем заниматься спортом и принять участие в „Лыжне России“. Огромное спасибо министерству спорта России, что все эти дни с нами», — подчеркнул губернатор. Перед открытием турнира Матыцин передал слова приветствие от имени президента России Владимира Путина. «Впервые стартовав в 1982 году, за прошедшее время турнир вырос в масштабный и спортивный праздник… Он по праву считается одним из самых успешных проектов в сфере массового физкультурного движения», — отметил глава государства. В соревнования «Лыжня России» в Челябинске примут участие более пяти тысяч любителей спорта разных возрастов. Массовые старты турнира в 43 муниципалитетах Челябинской области пройдут до 2 марта включительно. На старты забегов выйдут 25 тысяч южноуральцев.
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