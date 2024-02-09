Текслер пожелал всем южноуральцам принять участие в «Лыжне России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер вышли на старт одного из забегов гонки «Лыжня России». С ними стартовал олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«После церемонии [открытия] Олег Матыцин и Алексей Текслер вышли на старт одного из забегов гонки [„Лыжня России“ на стадионе имени Елены Елесиной]. С ними также стартовал олимпийский чемпион Юрий Борзаковский», — говорится в telegram-канале челябинского правительства.

Матыцин отметил, что на лыжне с первого шага его переполняло чувство сотоварищества. «Радует первый забег детей, это просто вдохновляет и вселяет радость в нас, потому что это значит, у нас здоровое будущее», — отметил министр.

Текслер рассказала, что получил отличный заряд бодрости и позитива. «Желаю всем заниматься спортом и принять участие в „Лыжне России“. Огромное спасибо министерству спорта России, что все эти дни с нами», — подчеркнул губернатор.

Перед открытием турнира Матыцин передал слова приветствие от имени президента России Владимира Путина. «Впервые стартовав в 1982 году, за прошедшее время турнир вырос в масштабный и спортивный праздник… Он по праву считается одним из самых успешных проектов в сфере массового физкультурного движения», — отметил глава государства.

В соревнования «Лыжня России» в Челябинске примут участие более пяти тысяч любителей спорта разных возрастов. Массовые старты турнира в 43 муниципалитетах Челябинской области пройдут до 2 марта включительно. На старты забегов выйдут 25 тысяч южноуральцев.

Министр Матыцин и губернатор Текслер приняли участие в «Лыжне России» Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Забег прошел на стадионе имени Елены Елесиной в Челябинске Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Среди участников забега также были дети Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

На церемонии открытия наградили победителей прошедшего накануне забега Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области