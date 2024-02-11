В ХМАО восстановили движение грузовиков по автозимникам

12 февраля 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Проезд разрешен грузовикам массой до 30 тонн Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО восстановили движение грузовиков по автозимникам. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Северавтодор». «В связи с наступлением благоприятных погодных условий и понижением температуры окружающего воздуха на зимних автомобильных дорогах Кондинского района ограничения движения сняты. Установлена грузоподъемность 30 тонн», — указано в посте. Ограничения сняты на девяти переправах. Движение грузовикам открыто для следующих направлений: пгт. Междуреченский — пгт. Кондинский, подъезд к д. Сотник, подъезды к с. Ямки и д. Юмас, пгт. Кондинский — с. Болчары, с. Болчары — с. Алтай — д. Кама, пгт. Кондинское — д. Никулкина, пгт. Междуреченский — с. Карым — д. Шугур, подъезд к с. Карым, пгт. Мортка — п.Нижняя Тавда. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за потепления ограничат движение грузовиков на автозимниках. Ограничения не коснутся машин экстренных служб. Также движение будет открыто для рейсовых автобусов.

В ХМАО восстановили движение грузовиков по автозимникам. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Северавтодор». «В связи с наступлением благоприятных погодных условий и понижением температуры окружающего воздуха на зимних автомобильных дорогах Кондинского района ограничения движения сняты. Установлена грузоподъемность 30 тонн», — указано в посте. Ограничения сняты на девяти переправах. Движение грузовикам открыто для следующих направлений: пгт. Междуреченский — пгт. Кондинский, подъезд к д. Сотник, подъезды к с. Ямки и д. Юмас, пгт. Кондинский — с. Болчары, с. Болчары — с. Алтай — д. Кама, пгт. Кондинское — д. Никулкина, пгт. Междуреченский — с. Карым — д. Шугур, подъезд к с. Карым, пгт. Мортка — п.Нижняя Тавда. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за потепления ограничат движение грузовиков на автозимниках. Ограничения не коснутся машин экстренных служб. Также движение будет открыто для рейсовых автобусов.