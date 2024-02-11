11 февраля 2024
10 февраля 2024

В ХМАО восстановили движение грузовиков по автозимникам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
Проезд разрешен грузовикам массой до 30 тонн Фото:

В ХМАО восстановили движение грузовиков по автозимникам. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Северавтодор».

«В связи с наступлением благоприятных погодных условий и понижением температуры окружающего воздуха на зимних автомобильных дорогах Кондинского района ограничения движения сняты. Установлена грузоподъемность 30 тонн», — указано в посте.

Ограничения сняты на девяти переправах. Движение грузовикам открыто для следующих направлений: пгт. Междуреченский — пгт. Кондинский, подъезд к д. Сотник, подъезды к с. Ямки и д. Юмас, пгт. Кондинский — с. Болчары, с. Болчары — с. Алтай — д. Кама, пгт. Кондинское — д. Никулкина, пгт. Междуреченский — с. Карым — д. Шугур, подъезд к с. Карым, пгт. Мортка — п.Нижняя Тавда.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за потепления ограничат движение грузовиков на автозимниках. Ограничения не коснутся машин экстренных служб. Также движение будет открыто для рейсовых автобусов.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО восстановили движение грузовиков по автозимникам. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Северавтодор». «В связи с наступлением благоприятных погодных условий и понижением температуры окружающего воздуха на зимних автомобильных дорогах Кондинского района ограничения движения сняты. Установлена грузоподъемность 30 тонн», — указано в посте. Ограничения сняты на девяти переправах. Движение грузовикам открыто для следующих направлений: пгт. Междуреченский — пгт. Кондинский, подъезд к д. Сотник, подъезды к с. Ямки и д. Юмас, пгт. Кондинский — с. Болчары, с. Болчары — с. Алтай — д. Кама, пгт. Кондинское — д. Никулкина, пгт. Междуреченский — с. Карым — д. Шугур, подъезд к с. Карым, пгт. Мортка — п.Нижняя Тавда. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за потепления ограничат движение грузовиков на автозимниках. Ограничения не коснутся машин экстренных служб. Также движение будет открыто для рейсовых автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...