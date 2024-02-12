В Магнитогорске ищут желающих открыть элитный ресторан. Фото

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Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, буфет, пища, шведский стол, официантка, ресторан, еда
Предполагается, что магазины и ресторан в арт-квартале будут относиться к премиум-сегменту Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) ищут арендаторов для арт-квартала, который строится в городском парке «Притяжение». На новых площадях планируется разместить ресторан и магазины премиум-класса, сообщили 12 февраля в пресс-службе минэкономразвития региона.

«Новая локация распахнет свои двери в главный праздник Магнитогорска — День металлурга-2024 — в северной части городского курорта „Притяжение“. Арт-квартал будет предназначен под ресторан, магазин собственной сувенирной продукции премиум-класса. Общая площадь под аренду суммарно на три этажа составит 1005 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе министерства.

Помимо ресторана, в здании квартала появятся магазины одежды и ювелирных украшений премиум-сегмента. Также планируется, что в новом здании парка откроется салон красоты и фотостудия, тоже премиум-сегмента, а также кофейня. Сейчас идут поиски арендаторов, которые откроют бизнес на новых площадях.

Помимо арт-квартала, ко Дню металлурга-2024 в Магнитогорске появится новый светомузыкальный фонтан. Площадь нового сооружения составит 3560 квадратных метров.

По задумке, арт-квартал должен выглядеть вот так
По задумке, арт-квартал должен выглядеть вот так
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) ищут арендаторов для арт-квартала, который строится в городском парке «Притяжение». На новых площадях планируется разместить ресторан и магазины премиум-класса, сообщили 12 февраля в пресс-службе минэкономразвития региона. «Новая локация распахнет свои двери в главный праздник Магнитогорска — День металлурга-2024 — в северной части городского курорта „Притяжение“. Арт-квартал будет предназначен под ресторан, магазин собственной сувенирной продукции премиум-класса. Общая площадь под аренду суммарно на три этажа составит 1005 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе министерства. Помимо ресторана, в здании квартала появятся магазины одежды и ювелирных украшений премиум-сегмента. Также планируется, что в новом здании парка откроется салон красоты и фотостудия, тоже премиум-сегмента, а также кофейня. Сейчас идут поиски арендаторов, которые откроют бизнес на новых площадях. Помимо арт-квартала, ко Дню металлурга-2024 в Магнитогорске появится новый светомузыкальный фонтан. Площадь нового сооружения составит 3560 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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