Предполагается, что магазины и ресторан в арт-квартале будут относиться к премиум-сегменту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) ищут арендаторов для арт-квартала, который строится в городском парке «Притяжение». На новых площадях планируется разместить ресторан и магазины премиум-класса, сообщили 12 февраля в пресс-службе минэкономразвития региона.

«Новая локация распахнет свои двери в главный праздник Магнитогорска — День металлурга-2024 — в северной части городского курорта „Притяжение“. Арт-квартал будет предназначен под ресторан, магазин собственной сувенирной продукции премиум-класса. Общая площадь под аренду суммарно на три этажа составит 1005 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе министерства.

Помимо ресторана, в здании квартала появятся магазины одежды и ювелирных украшений премиум-сегмента. Также планируется, что в новом здании парка откроется салон красоты и фотостудия, тоже премиум-сегмента, а также кофейня. Сейчас идут поиски арендаторов, которые откроют бизнес на новых площадях.

Помимо арт-квартала, ко Дню металлурга-2024 в Магнитогорске появится новый светомузыкальный фонтан. Площадь нового сооружения составит 3560 квадратных метров.