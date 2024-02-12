Житель Агаповского района будет учиться на ракетчика Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Доброволец из Агаповского района Челябинской области Сергей, находившийся в зоне СВО около года, направлен на учебу в Михайловскую военную артиллерийскую академию. Об этом 12 февраля сообщили в челябинском пункте по отбору на контрактную службу.

«Наш боец Сергей с позывным Мэр ушел на СВО добровольцем около года назад и уже успел зарекомендовать себя перспективным бойцом: дисциплинированным, организованным, старательным. Как результат — направлен на учебу в Михайловскую военную артиллерийскую академию», — сообщает telegram-канал учреждения.

Михайловская военная артиллерийская академия является одним из лучших военных вузов страны. Она была основана в 1820 году. Это единственный вуз в Российской Федерации, осуществляющий подготовку кадров для ракетных войск и артиллерии. Находится в Санкт-Петербурге.