Челябинский участник СВО с позывным Мэр отправится учиться на ракетчика. Фото

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Парад Победы 2021 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, ярс, межконтинентальная баллистическая ракета, мбр, сармат, МБР «Сармат» РС-28
Житель Агаповского района будет учиться на ракетчика Фото:

Доброволец из Агаповского района Челябинской области Сергей, находившийся в зоне СВО около года, направлен на учебу в Михайловскую военную артиллерийскую академию. Об этом 12 февраля сообщили в челябинском пункте по отбору на контрактную службу.

«Наш боец Сергей с позывным Мэр ушел на СВО добровольцем около года назад и уже успел зарекомендовать себя перспективным бойцом: дисциплинированным, организованным, старательным. Как результат — направлен на учебу в Михайловскую военную артиллерийскую академию», — сообщает telegram-канал учреждения.

Михайловская военная артиллерийская академия является одним из лучших военных вузов страны. Она была основана в 1820 году. Это единственный вуз в Российской Федерации, осуществляющий подготовку кадров для ракетных войск и артиллерии. Находится в Санкт-Петербурге.

Сергей с позывным Мэр у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге
Сергей с позывным Мэр у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге
Фото:

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Доброволец из Агаповского района Челябинской области Сергей, находившийся в зоне СВО около года, направлен на учебу в Михайловскую военную артиллерийскую академию. Об этом 12 февраля сообщили в челябинском пункте по отбору на контрактную службу. «Наш боец Сергей с позывным Мэр ушел на СВО добровольцем около года назад и уже успел зарекомендовать себя перспективным бойцом: дисциплинированным, организованным, старательным. Как результат — направлен на учебу в Михайловскую военную артиллерийскую академию», — сообщает telegram-канал учреждения. Михайловская военная артиллерийская академия является одним из лучших военных вузов страны. Она была основана в 1820 году. Это единственный вуз в Российской Федерации, осуществляющий подготовку кадров для ракетных войск и артиллерии. Находится в Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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