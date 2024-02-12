12 февраля 2024

Из-за непогоды в Челябинской области перекрыли трассу М-5 «Урал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Трассу на Москву перекрыли из-за непогоды в Челябинской области Фото:

В Челябинской области 13 февраля перекрыли трассу М-5 «Урал» от Миасса до границы с Башкирией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

«В связи с сильным мокрым снегом, снежным накатом, ограничением видимости, метелью и гололедом 13 февраля с 9 часов 00 минут по местному времени вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы км 1548 — км 1779 автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. Ориентировочное время окончания ограничения движения 09 февраля 2024 года 17 часов 00 минут по местному времени», — сообщили в пресс-службе.

Ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые автомобили и такси. Водителям рекомендовано учитывать информацию об ограничении при планировании маршрута. В ФКУ «Упрдор «Южный Урал» уточнили, что время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

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В Челябинской области 13 февраля перекрыли трассу М-5 «Урал» от Миасса до границы с Башкирией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «В связи с сильным мокрым снегом, снежным накатом, ограничением видимости, метелью и гололедом 13 февраля с 9 часов 00 минут по местному времени вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы км 1548 — км 1779 автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. Ориентировочное время окончания ограничения движения 09 февраля 2024 года 17 часов 00 минут по местному времени», — сообщили в пресс-службе. Ограничения распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые автомобили и такси. Водителям рекомендовано учитывать информацию об ограничении при планировании маршрута. В ФКУ «Упрдор «Южный Урал» уточнили, что время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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