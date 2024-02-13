Губернатор Комарова пригласила провести зимние игры «Силы России» в ХМАО

Флагманским регионом открытия «Силы России» стала Югра Фото: Елена Антипина @ URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова добилась запуска флагманского проекта партии «Единая Россия» в Югре. Официальный старт зимних игр спортивного марафона «Сила в России» в Ханты-Мансийске дали глава оргкомитета сенатор Александр Карелин и секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, передает журналист URA.RU с места событий.

«Учитывая, что мы проводили в первый раз оргкомитет зимнего этапа „Силы России“ сторонники регионального отделения предложили Ханты-Мансийск как место проведения. Мы посмотрели данные, присоединила очень искреннее приглашение и Наталья Комарова. И вот мы здесь», — поделился сенатор Карелин.

Кроме личного приглашения губернатора, роль в выборе региона сыграли хорошие показатели — в Югре более половины населения занимается спортом на постоянной основе, и вовлеченность жителей всех возрастов высока. «Здесь, в Ханты-Мансийске, спорту подвержены все возрасты: здесь и ветераны спорта, и маститые атлеты, совершенно юные, и те, кто занимается на уровне утренней зарядки. Хорошие показатели у столицы Югры», — добавил Карелин.

Церемония открытия прошла в спортивном комплексе «Дружба» в Ханты-Мансийске. В зале собрались трое сенаторов Совфеда: к Турчаку и Карелину присоединился Эдуард Исаков. Организаторы «Силы России» оценили зал единоборств и потенциал спорткомплекса, в котором, как уточнили окружные власти, планируется открыть еще и бассейн.

Губернатор Югры поблагодарила единороссов за организацию марафона. «В Югре систематически занимаются спортом 58,2% процента жителей. Это почти 960 тысяч наших земляков, которые систематически, выбрав определенный вид спорта, посвящает свое время занятиям и достижениям высоких результатов», — подчеркнула глава региона, уточнив, что партийный проект поможет привлечь еще больше жителей к занятию спортом.

Ранее URA.RU писало о планах сенатора Турчака открыть зимний марафон в Югре. Также он посетил центр набора контрактников в Ханты-Мансийске и присутствовал на запуске газовой котельной гимназии №1.