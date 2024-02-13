13 февраля 2024

Известный пермский ресторатор поделился секретом успеха

Пермский ресторатор Ощепков: для успешного бизнеса нужно правильно выбрать место
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан VIVA. Екатеринбург, viva ресторан
Ресторанный бизнес — это ежедневная работа Фото:

Чтобы стать успешным ресторатором, нужно правильно подобрать место для заведения и изучить соседей рядом с ним. Об этом рассказал владелец пермских кафе «Улитка» и ресторана «Марс» Олег Ощепков на встрече со студентами кафедры журналистики ПГНИУ.

«Многие думают, что ресторанный бизнес сложен. На самом деле простого бизнеса не бывает, но этот укладывается в четкие формы. Нужно выбрать место — люди должны либо работать там, либо отдыхать. Изучите, что уже есть на этой улице. Нет смысла открывать грузинский ресторан, если в 100-300 м работает успешный грузинский ресторан», — рассказал Ощепков.

Он добавил, что концепция заведения должна быть уникальна и востребована. Посетителям должно быть комфортно проводить долгое время в кафе. Чем дольше они сидят за столиком, тем больше покупают. Также ресторатор рекомендовал использовать маркетинговые приложения, чтобы узнать, какие блюда пользуются популярностью и составить идеальное меню. Еще один важный пункт — активно вести социальные сети.

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Чтобы стать успешным ресторатором, нужно правильно подобрать место для заведения и изучить соседей рядом с ним. Об этом рассказал владелец пермских кафе «Улитка» и ресторана «Марс» Олег Ощепков на встрече со студентами кафедры журналистики ПГНИУ. «Многие думают, что ресторанный бизнес сложен. На самом деле простого бизнеса не бывает, но этот укладывается в четкие формы. Нужно выбрать место — люди должны либо работать там, либо отдыхать. Изучите, что уже есть на этой улице. Нет смысла открывать грузинский ресторан, если в 100-300 м работает успешный грузинский ресторан», — рассказал Ощепков. Он добавил, что концепция заведения должна быть уникальна и востребована. Посетителям должно быть комфортно проводить долгое время в кафе. Чем дольше они сидят за столиком, тем больше покупают. Также ресторатор рекомендовал использовать маркетинговые приложения, чтобы узнать, какие блюда пользуются популярностью и составить идеальное меню. Еще один важный пункт — активно вести социальные сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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