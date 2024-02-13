13 февраля 2024

Пермская ученая рассказала, как сохранить отношения на расстоянии

Доцент Расторгуева: сохранить отношения на расстоянии помогут видеозвонки
© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, отношения, объятия, дружба, любовь, пара влюбленных
Обстоятельства могут разлучить пару, на долгое время оставив между ними только дистанционное общение Фото:

Если пара вынуждена долгое время жить на расстоянии, влюбленным рекомендуют регулярно созваниваться по видеосвязи. Это поможет сохранить отношения, рассказала URA.RU гештальт-терапевт, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ Елена Расторгуева.

«Чтобы быть уверенными в важности отношений и точнее воспринимать друг друга на расстоянии, желательно договариваться о видеозвонках, специально выделять на них время, вписывая в расписание каждого. Тогда партнеры ощущают, что каждый заботится об отношениях, они не менее важны, чем работа», — отметила гештальт-терапевт.

Она добавила, что паре нужно самостоятельно определить периодичность созвонов и не откладывать звонки. Если между влюбленными начинает возникать напряжение, тоже не стоит ограничиваться перепиской. Доцент считает, что важно всегда находить время для общения с близкими. Иначе проблемы будут копиться подобно снежному кому. Ученая отметила, что видеозвонки стоит начинать с положительных моментов.

Если у пары нет возможность созваниваться, можно вести переписку. Но послания должны быть написаны от руки. «Они оказывают гораздо более сильное эмоциональное воздействие на человека, чем сообщения в мессенджерах, и вызывают тактильные ощущения, поэтому поддерживают отношения на расстоянии», — отметила Расторгуева.

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Если пара вынуждена долгое время жить на расстоянии, влюбленным рекомендуют регулярно созваниваться по видеосвязи. Это поможет сохранить отношения, рассказала URA.RU гештальт-терапевт, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ Елена Расторгуева. «Чтобы быть уверенными в важности отношений и точнее воспринимать друг друга на расстоянии, желательно договариваться о видеозвонках, специально выделять на них время, вписывая в расписание каждого. Тогда партнеры ощущают, что каждый заботится об отношениях, они не менее важны, чем работа», — отметила гештальт-терапевт. Она добавила, что паре нужно самостоятельно определить периодичность созвонов и не откладывать звонки. Если между влюбленными начинает возникать напряжение, тоже не стоит ограничиваться перепиской. Доцент считает, что важно всегда находить время для общения с близкими. Иначе проблемы будут копиться подобно снежному кому. Ученая отметила, что видеозвонки стоит начинать с положительных моментов. Если у пары нет возможность созваниваться, можно вести переписку. Но послания должны быть написаны от руки. «Они оказывают гораздо более сильное эмоциональное воздействие на человека, чем сообщения в мессенджерах, и вызывают тактильные ощущения, поэтому поддерживают отношения на расстоянии», — отметила Расторгуева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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