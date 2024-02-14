Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов приехал в Екатеринбург. Здесь он планирует посетить Музей пионерии и Уральского завода гражданской авиации, встретиться с избирателями и передать гуманитарный груз участникам спецоперации на Украине.
«В аэропорту „Кольцово“ встретили партийные активисты, работники предприятий, студенты екатеринбургских вузов, ветераны труда и войны. Спасибо за теплую встречу», — написал Харитонов в своем telegram-канале. Приняли политика с караваем и цветами.
Харитонов — один из четырех кандидатов на пост президента РФ. Он баллотируется от КПРФ, является депутатом Госдумы. В Екатеринбурге он пробудет два дня.
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