У Николая Харитонова предвидится насыщенная программа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов приехал в Екатеринбург. Здесь он планирует посетить Музей пионерии и Уральского завода гражданской авиации, встретиться с избирателями и передать гуманитарный груз участникам спецоперации на Украине.

«В аэропорту „Кольцово“ встретили партийные активисты, работники предприятий, студенты екатеринбургских вузов, ветераны труда и войны. Спасибо за теплую встречу», — написал Харитонов в своем telegram-канале. Приняли политика с караваем и цветами.

Харитонов — один из четырех кандидатов на пост президента РФ. Он баллотируется от КПРФ, является депутатом Госдумы. В Екатеринбурге он пробудет два дня.