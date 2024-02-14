В Екатеринбург прибыл кандидат в президенты Харитонов. Видео

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Ночь выборов -2021. Москва, харитонов николай
У Николая Харитонова предвидится насыщенная программа Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов приехал в Екатеринбург. Здесь он планирует посетить Музей пионерии и Уральского завода гражданской авиации, встретиться с избирателями и передать гуманитарный груз участникам спецоперации на Украине.

«В аэропорту „Кольцово“ встретили партийные активисты, работники предприятий, студенты екатеринбургских вузов, ветераны труда и войны. Спасибо за теплую встречу», — написал Харитонов в своем telegram-канале. Приняли политика с караваем и цветами.

Харитонов — один из четырех кандидатов на пост президента РФ. Он баллотируется от КПРФ, является депутатом Госдумы. В Екатеринбурге он пробудет два дня.

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Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов приехал в Екатеринбург. Здесь он планирует посетить Музей пионерии и Уральского завода гражданской авиации, встретиться с избирателями и передать гуманитарный груз участникам спецоперации на Украине. «В аэропорту „Кольцово“ встретили партийные активисты, работники предприятий, студенты екатеринбургских вузов, ветераны труда и войны. Спасибо за теплую встречу», — написал Харитонов в своем telegram-канале. Приняли политика с караваем и цветами. Харитонов — один из четырех кандидатов на пост президента РФ. Он баллотируется от КПРФ, является депутатом Госдумы. В Екатеринбурге он пробудет два дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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